Μεταγραφικός συναγερμός: Ζήτησε να φύγει από την Σπαρτάκ Μόσχας ο Λιβάι Γκαρσία!

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, διαμήνυσε μέσω των ατζέντηδων του πως θέλει να αποχωρήσει άμεσα από τη Ρωσία!

Υπομονή τέλος για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ρωσία, διεμήνυσε μέσω των ατζέντηδων του, πως θέλει να αλλάξει άμεσα ομάδα!

Δύο χρόνια μετά από την μεταγραφή του στην Σπαρτάκ Μόσχας, ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού, ούτε με τον Χουάν Μανουέλ Καρσέδο στο τιμόνι, κάτι που τον οδήγησε στην απόφαση να ζητήσει άμεσα μεταγραφή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο επιθετικός από το Τρινιδάδ και Τομπάγκο δεν έχει πρόθεση να φορέσει ξανά την φανέλα της Σπαρτάκ Μόσχας, που ψάχνει πλέον την αγορά για προτάσεις, για έναν παίκτη που αποτέλεσε μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της, αλλά σε μία διετία έχει συνεισφέρει μόνο 10 γκολ και 5 ασίστ σε 48 παιχνίδια.

Ο 28χρονος επιθετικός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο δεν φαίνεται ότι θα εξαντλήσει καν τον τρίτο χρόνο του, αφού όλα δείχνουν ότι διάγει τις τελευταίες του εβδομάδες στην ρωσική πρωτεύουσα…