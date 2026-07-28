Μου ξανάρχονται ένα ένα χρόνια δοξασμένα...

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος διανύει την πιο χρυσή περίοδο της σύγχρονης ιστορίας του σε όλα τα αθλήματα. Και το μέλλον φαντάζει ακόμα πιο ευοίωνο... Γράφει ο Αριστοτέλης Μπενόγλου.

Σπουδαίες μεταγραφές, επιστροφές θρύλων σε πάγκους και διοικητικές θέσεις, κατακτήσεις τίτλων και μεταλλίων, συνεισφορές στις μεγάλες επιτυχίες των εθνικών αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, επανασυστάσεις τμημάτων, παρουσία σχεδόν σε όλα τα σπορ... Ένας παναθηναϊκός πολυαθλητικός οργασμός συντελείται αυτήν την εποχή, επαναφέροντας στις μνήμες των «πράσινων» οπαδών τα ένδοξα χρόνια αλλοτινών δεκαετιών, τότε που ο Σύλλογος Μεγάλος του Απόστολου Νικολαΐδη καθιερώθηκε στις συνειδήσεις των φιλάθλων ως «πρωταθλητής σ' όλα τα σπορ».

Όσο άλλοι σύλλογοι επαίρονται για τις... πενταθλητικές τους διακρίσεις, ο Παναθηναϊκός επιμένει πολυαθλητικά. Για τους «πράσινους», άλλωστε, δεν υφίστανται δημοφιλή ή μη δημοφιλή σπορ, ούτε αυτά διαχωρίζονται σε κύρια ή δευτερεύοντα, σε ατομικά ή ομαδικά, σε σημαντικά ή μη σημαντικά.

Το 2025, ο Παναθηναϊκός κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών σε ομαδικούς τίτλους (56), καθώς και σε μετάλλια αθλητών με 611 (επιδόσεις που δεν αποκλείεται να καταρριφθούν το 2026), πιστοποιώντας έτσι και με απλούς αριθμούς ότι είναι το πιο πλήρες αθλητικό σωματείο στη χώρα, το σωματείο που διατηρεί τα πιο πολλά τμήματα και που διαπρέπει ανεξαιρέτως σε κάθε μορφή αθλητισμού, είτε μιλάμε για αρτιμελείς είτε για ΑμεΑ. Ας δούμε αναλυτικά πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός σε όλα τα σπορ όπου δραστηριοποιείται...

• Στο ποδόσφαιρο ανδρών, ο Παναθηναϊκός δεν κατόρθωσε να κατακτήσει το πρωτάθλημα ή το Κύπελλο Ελλάδας, έφτασε όμως μέχρι τους «16» μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης (Europa League), κάτι που είχε να συμβεί πάνω από δεκαπενταετία! Η παρουσία του νεαρού και φιλόδοξου Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο, καθώς και κάποιες στοχευμένες μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν, αφήνουν μήνυμα αισιοδοξίας για την τρέχουσα περίοδο. Οι ακαδημίες του Τριφυλλιού, επίσης, διανύουν περίοδο ανασύνταξης και αναδημιουργίας, με τα αποτελέσματα να είναι εμφανή από την πρώτη κιόλας σεζόν: αήττητη πρωταθλήτρια Ελλάδας η ομάδα Κ17 των «πρασίνων»...

• Στο μπάσκετ ανδρών, ο Παναθηναϊκός απέτυχε στον μεγάλο του στόχο, που ήταν η παρουσία –αρχικά– στο φάιναλ φορ της Αθήνας, κατέκτησε όμως το Κύπελλο Ελλάδας. Με το τρόπαιο αυτό, ο «Επτάστερος» μετράει 30 σεζόν (στις τελευταίες 31) με τουλάχιστον έναν κερδισμένο τίτλο... Ίσως η ομάδα του Έργκιν Άταμαν να αναδεικνυόταν και πρωταθλήτρια Ελλάδας, αν δεν λάμβαναν χώρα... σημεία και τέρατα από τους γνωστούς και μη εξαιρετέους διαιτητές στους τελικούς της Basket League. Ο ερχομός του «Μίδα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ίσως να είναι η απαρχή της «πράσινης» αντεπίθεσης και της επανάκτησης των σκήπτρων. Η συνέχεια επί των παρκέ και των glass floors...

• Στο βόλεϊ ανδρών, η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κατέκτησε το νταμπλ έπειτα από 41 χρόνια! Η διατήρηση του περυσινού κορμού και οι προσθήκες που έχουν ήδη γίνει από τη διοίκηση του Ερασιτέχνη τοποθετούν τον Παναθηναϊκό στα ισχυρά φαβορί των τίτλων και την ερχόμενη σεζόν...

• Στο πόλο ανδρών, ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της ιστορίας του (Κύπελλο Ελλάδας), ενώ συμμετείχε και στους τελικούς του πρωταθλήματος έπειτα από αρκετά χρόνια. Στην Ευρώπη σημείωσε τη μεγαλύτερη –μέχρι την επόμενη– επιτυχία του, αφού προκρίθηκε στους «8» του EuroCup (αποκλείστηκε για 1 γκολ). Ο Παναθηναϊκός των 0 τίτλων, η ομάδα που κάποτε ήταν «ασανσέρ» μεταξύ Α1 και Α2, αποτελεί σήμερα και τη βάση της Εθνικής Ελλάδας (1η θέση στο πρόσφατο World Cup της Αυστραλίας), καθώς πέντε πολίστες του φορούν γαλανόλευκο σκουφάκι (Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Χαλυβόπουλος, Καλογερόπουλος, Νικολαΐδης), ενώ και το νέο του απόκτημα, ο Ιταλός Ντόλτσε, πήρε το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα της χώρας του. Την επόμενη αγωνιστική σεζόν, οι κινήσεις που έχουν γίνει από τους «πράσινους» προμηνύουν ότι η ψαλίδα μεταξύ των δύο «αιωνίων» θα κλείσει κι άλλο... Οι ακαδημίες της «πράσινης» υδατοσφαίρισης βρίσκονται και αυτές σταθερά σε τροχιά επιτυχιών, στελεχώνοντας τα εθνικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα με πλειάδα αθλητών και κατακτώντας τίτλους (Παίδες) και μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών βαθμίδων...

• Στο ποδόσφαιρο γυναικών, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διεκδικήσει τίτλους, ωστόσο υπάρχει διάθεση να γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες και εδώ, ώστε το τμήμα να καταστεί πιο ανταγωνιστικό.

• Στο μπάσκετ γυναικών, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε σπουδαία πορεία στο πρωτάθλημα, όπου νίκησε τον πανίσχυρο Αθηναϊκό στο κλειστό της Εργάν, και επικράτησε και στους τέσσερις αγώνες που έδωσε απέναντι στον Ολυμπιακό. Στα πλέι οφ, όμως, ήταν πασιφανές ότι ο πρωταθλητής της σεζόν 2025-26 ήταν ήδη προαποφασισμένος... Στο EuroCup, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έφτασε μέχρι τους «8» έπειτα από 28 χρόνια, όπου αποκλείστηκε από τη νικήτρια της διοργάνωσης, την Τουρκική Μερσίν, έχοντας όμως νωρίτερα αποκλείσει ομάδες με παράδοση στο σπορ...

• Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε άνετα το πρωτάθλημα Ελλάδας, για 28η φορά στην ιστορία του. Στο Challenge Cup, το Τριφύλλι, αφού πρώτα απέκλεισε τον πολύ δυνατό Πανιώνιο, ηττήθηκε στον τελικό από την ιταλική Βαλεφόλια, με τους οπαδούς του όμως να παραδίδουν ρεσιτάλ στον επαναληπτικό της Γλυφάδας...

• Στο πόλο γυναικών, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο επανασύστησε το επί πολλά χρόνια διαλυμένο τμήμα του, αλλά κέρδισε αήττητος την άνοδό του στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία, έχοντας –με βάση το ρόστερ που διαθέτει– στόχο για παρουσία του χρόνου και στην A1!

• Στα δύο τμήματα futsal (ανδρών και γυναικών), ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φτάσει κοντά σε κάποιον τίτλο, πληρώνοντας ίσως κάποιες κακές επιλογές. Ωστόσο, σε επίπεδο ακαδημιών, η ομάδα Κ18 ανδρών αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας, ενώ η ομάδα Κ14 των κοριτσιών κατέκτησε το πρωτάθλημα, που είναι ο πρώτος τίτλος ever για το τμήμα!

• Στο ράγκμπι γιούνιον (ολυμπιακό άθλημα), ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε ακόμα μία χρονιά. Πρωταθλητές Ελλάδας οι άνδρες σε 15s και 7s (όπως και το 2025), δευτεραθλήτριες οι γυναίκες στο 7s, οι οποίες αν δεν μαστίζονταν από κάποιες απουσίες, πιθανώς να κατακτούσαν και εκείνες τον τίτλο...

• Στην επιτραπέζια αντισφαίριση, η ανδρική ομάδα του Παναθηναϊκού πρόσφερε στη χώρα μας ακόμα έναν ευρωπαϊκό τίτλο, κατακτώντας το Europe Trophy, με τη γυναικεία ομάδα να κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο στην αντίστοιχη διοργάνωση! Στο πρωτάθλημα Ελλάδας, η γυναικεία ομάδα πάτησε κορυφή έπειτα από 52 χρόνια, ενώ η ανδρική τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Στα ατομικά πανελλήνια πρωταθλήματα, οι «πράσινοι» και οι «πράσινες» φόρεσαν και αυτή τη χρονιά στον λαιμό τους τα πιο πολλά μετάλλια, χαρίζοντας στον σύλλογο τον άτυπο τίτλο του πολυνίκη...

• Στον στίβο, ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι είναι ο κορυφαίος σύλλογος της χώρας. Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου οι άνδρες με μεγάλη διαφορά από τον 2ο Ελευθέριο Βενιζέλο, με τη γυναικεία ομάδα (2η θέση) να παραμένει στο κατόπι του πρωταθλητή Αλέξανδρου Μακεδονίας. Στον κλειστό στίβο, όμως, οι «πράσινες» ομάδες σάρωσαν, αφού επικράτησαν και στις δύο βαθμολογίες (ανδρών και γυναικών). Ο Παναθηναϊκός, όπως και στην πλειονότητα των σπορ που καλλιεργεί, αποτελεί και εδώ τη βάση της Εθνικής Ελλάδας...

• Στην κολύμβηση, ο Παναθηναϊκός δεν στάθηκε ικανός να σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού και Παλαιού Φαλήρου, κρατάει όμως την 3η θέση στην πανελλήνια κατάταξη της OΠΕΝ, μπροστά από τον πανίσχυρο ΠΑΟΚ. Σε ατομικό επίπεδο, οι αθλητές και οι αθλήτριες του Τριφυλλιού πρόσφεραν και θα προσφέρουν αρκετές εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις στον σύλλογο, διατηρώντας τον στον αφρό της ελληνικής κολύμβησης...

• Στο σκάκι, το δημοφιλέστερο πνευματικό άθλημα στον πλανήτη, ο Παναθηναϊκός, αφού προηγουμένως πέτυχε πέντε ανόδους σε ισάριθμες περιόδους (το τμήμα επανιδρύθηκε το 2020, ξεκινώντας τη δράση του από το β' τοπικό Αττικής), κατέκτησε αήττητος τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο Ελλάδας, διακρίσεις που είχε να γευτεί πάνω από πενήντα έτη! Στις τάξεις του αγωνίζονται ο κορυφαίος σήμερα Έλληνας σκακιστής (και συνάμα ο μοναδικός που έχει νικήσει εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή), Νικόλας Θεοδώρου, καθώς και οι δύο πρωταθλητές Ελλάδας σε ατομικό επίπεδο ανδρών και γυναικών, Βαγγέλης Πατρελάκης και Μαρία Τσάκωνα!

• Στην πυγμαχία, οι «πράσινοι» μποξέρ σάρωσαν ξανά! Πρωταθλητής και Πολυνίκης ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες (πρώτη φορά στην ιστορία του) και δεύτεροι οι άνδρες (έχοντας όμως πολλές και σημαντικές απουσίες), με πληθώρα μεταλλίων για αμφότερες τις ομάδες του Τριφυλλιού. «Νταμπλ» και για τους Νέους Άνδρες στο πρωτάθλημα, ενώ ο Γιάννης Πουμπουρίδης αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία U19, με την Αγγελική Σδούγα να κατακτά και εκείνη μετάλλιο (χάλκινο) στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U17.

• Στη σκοποβολή, ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει εμφατικά και στις τέσσερις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων της ΣΚΟΕ για το 2025 (δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα), ενώ οι σκοπευτές και οι σκοπεύτριές του χαρίζουν συνεχώς ομαδικούς τίτλους και πληθώρα εγχώριων και διεθνών μεταλλίων στον σύλλογό τους, με αποκορύφωμα την 3η θέση του Κωνσταντίνου Σόβολου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την 4η θέση του Μάκη Μίτα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Παναθηναϊκός, καίτοι δεν είναι αμιγώς σκοπευτικό σωματείο, βρίσκεται και εδώ στην κορυφή...

• Στην ξιφασκία, ο Παναθηναϊκός διατηρεί αξιοπρεπή παρουσία και στα τρία όπλα (ξίφος μονομαχίας, ξίφος ασκήσεως και σπάθη), με τους αθλητές του να βρίσκονται σε τροχιά μεταλλίων και υψηλών θέσεων στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κορυφαία Ελληνίδα ξιφομάχος (όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά και συνολικά) με βάση το ranking, η Δέσποινα Γεωργιάδου, αγωνίζεται –εδώ και πολά χρόνια– με τα χρώματα του Παναθηναϊκού...

• Στην άρση βαρών, οι γυναίκες του Παναθηναϊκού πρόσθεσαν ακόμα ένα πρωτάθλημα Ελλάδας στην «πράσινη» τροπαιοθήκη, ενώ κατακτήθηκαν χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες...

• Στις καταδύσεις, ο Παναθηναϊκός διατήρησε την παράδοση των τελευταίων ετών, που τον θέλει πρωταθλητή Ελλάδας στην ΟΠΕΝ! Παράλληλα, κατακτήθηκε το πρωτάθλημα στις γυναίκες, καθώς και άλλα τρία πρωταθλήματα, σε Α-Β και Γ-Δ κατηγορία. Οι καταδύτες και οι καταδύτριες του συλλόγου, οι οποίοι διαγράφουν έξοχη παρουσία και σε διεθνές επίπεδο, αποτελούν σήμερα το 60-70% της Εθνικής Ελλάδας...

• Στην πάλη, οι αθλητές του Παναθηναϊκού, με προεξάρχοντα τον Γιώργο Πρεβολαράκη, αναδεικνύονται πρωταθλητές Ελλάδας σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες (από τους άνδρες μέχρι και τις κορασίδες), είτε σε ταπί είτε σε άμμο. Ακόμα και στη χειροπάλη, όπου η παρουσία του μέχρι σήμερα ήταν ανύπαρκτη, ο Σύλλογος Μεγάλος ανέδειξε πρωταθλητή και δευτεραθλητή Ελλάδας. Ακόμα ένα τμήμα όπου οι «πράσινοι» κρατούν ψηλά τη σημαία με το τριφύλλι...

• Στο μοντέρνο πένταθλο, ο Παναθηναϊκός δεν πρωταγωνιστεί απλώς στα πανελλήνια πρωταθλήματα όλων των ηλικιών, μαζεύοντας δεκάδες μετάλλια χάρη στους πενταθλητές του, αλλά ανέδειξε και πρωταθλητή Ευρώπης στο Triathle (U19), τον Μιχάλη Τσαβαλιά!

• Στο θαλάσσιο σκι, ο Παναθηναϊκός έκανε δυναμική επανεμφάνιση έπειτα από σχεδόν πενήντα χρόνια, με τους αθλητές του να κατακτούν 20 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και να απειλούν του χρόνου με εκθρόνιση τους έχοντες ως τώρα τα πρωτεία στο σπορ.

• Στο συνεχώς αναπτυσσόμενο παγκοσμίως τρίαθλο, ο Παναθηναϊκός είναι ο τρέχων πρωταθλητής Ελλάδας του Διασυλλογικού και, όπως όλα δείχνουν, θα επαναλάβει το κατόρθωμά του και το 2026!

• Στην ποδηλασία και την τοξοβολία, σημειώθηκαν επίσης διακρίσεις και κατακτήθηκαν πανελλήνια μετάλλια, ενώ το τμήμα e-sports, έπειτα από μια περίοδο κάμψης, ανασυντάχθηκε και αυτό, με την παρουσία του στα τρέχοντα πρωταθλήματα να είναι αρκετά ελπιδοφόρα και να αφήνει υποσχέσεις για επανάληψη των παλιών θριάμβων.

• Στον αθλητισμό ΑμεΑ, όπου ο Παναθηναϊκός διατηρεί 26 τμήματα, οι «πράσινες» επιτυχίες περίσσεψαν και την περασμένη χρονιά! Πρωταθλητής Ελλάδας ο σύλλογος σε μπάσκετ με αμαξίδιο, ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων, σκοποβολή, ξιφασκία, ποδηλασία πίστας και παραμπάντμιντον, ενώ τα μετάλλια των αθλητών του σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο, ανέρχονται σε τριψήφιο νούμερο, με τον Σύλλογο Μεγάλο να δεσπόζει στη δεύτερη θέση της κατάταξης συνολικών μεταλλίων ανάμεσα σε όλα τα σωματεία ΑμεΑ της χώρας...