Ζήτησε να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι ο Σαβίνιο

Ο Σαβίνιο ζήτησε από την διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι να φύγει από την ομάδα.

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του θέλει να ανοίξει ο Σαβίνιο. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αιτήθηκε να «σπάσει» το συμβόλαιο του με την Μάντσεστερ Σίτι.

Πλέον είναι στα χέρια των «πολιτών» το μέλλον του νεαρού ποδοσφαιριστή, με την Τότεναμ να είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση σε περίπτωση που γίνει δεχτό το αίτημα του, καθώς το συμβόλαιο του με την Μάντσεστερ Σίτι είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο Σαβίνιο αγωνίζεται τα τελευταία 2 χρόνια στην Μάντσεστερ Σίτι έχοντας 84 συμμετοχές, 7 γκολ και 16 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει κατακτήσει 1 Κύπελλο Αγγλίας, 1 Λιγκ Καπ και 1 Σούπερ Καπ.