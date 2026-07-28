Ζήτησε να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι ο Σαβίνιο

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του θέλει να ανοίξει ο Σαβίνιο. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αιτήθηκε να «σπάσει» το συμβόλαιο του με την Μάντσεστερ Σίτι.
Πλέον είναι στα χέρια των «πολιτών» το μέλλον του νεαρού ποδοσφαιριστή, με την Τότεναμ να είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση σε περίπτωση που γίνει δεχτό το αίτημα του, καθώς το συμβόλαιο του με την Μάντσεστερ Σίτι είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
Ο Σαβίνιο αγωνίζεται τα τελευταία 2 χρόνια στην Μάντσεστερ Σίτι έχοντας 84 συμμετοχές, 7 γκολ και 16 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει κατακτήσει 1 Κύπελλο Αγγλίας, 1 Λιγκ Καπ και 1 Σούπερ Καπ.
🚨🇧🇷 EXCL: Savinho informs Manchester City about his desire to leave this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026
Savio wants to play more and develop in his career, #MCFC have been informed by the winger. All in Man City hands now.
⚪️ Tottenham have Savinho on top of their list as revealed since May. #THFC pic.twitter.com/MK1bIYLMcf