Σταύρος Γεωργίου: Η εισαγγελία αποφασίζει για την επιμέλεια των ανήλικων κοριτσιών του

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να αποφασίσει η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών για το πού θα ανατεθεί η επιμέλεια των δύο 16χρονων δίδυμων κοριτσιών του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, οι οποίες μέσα σε λίγους μήνες έχασαν πρώτα τη γιαγιά τους που στάθηκε δίπλα σαν μάνα τους και στη συνέχεια τον πατέρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ανάληψη της προσωρινής επιμέλειάς τους έχει ζητήσει ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου καθώς και μία γυναίκα που ανήκει στο στενό φιλικό περιβάλλον του δολοφονημένου δικηγόρου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητείται η από κοινού άσκηση της προσωρινής επιμέλειας, ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή φροντίδα και στήριξη των δύο ανηλίκων.

Ο θείος των κοριτσιών είναι ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα τους από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας του πατέρα τους. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πηγές, λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, δεν θα μπορούσε να αναλάβει αποκλειστικά την καθημερινή φροντίδα τους. Για τον λόγο αυτό, στο αίτημα περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της γυναίκας από το φιλικό περιβάλλον του Σταύρου Γεωργίου, η οποία γνωρίζει τα κορίτσια από πολύ μικρά κι έχει άριστη σχέση μαζί τους. Άλλωστε είναι και σε μία ευαίσθητη ηλικία που έχουν ανάγκη και από μια σταθερή γυναικεία παρουσία στην καθημερινότητά τους.

Μεγάλωσαν με τον πατέρα και την γιαγιά τους

Οι δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου είχαν μεγαλώσει ουσιαστικά με τον πατέρα τους. Εκτός από αυτόν, σημαντική παρουσία δίπλα τους ήταν η μητέρα του δικηγόρου, η γιαγιά των παιδιών. Η ηλικιωμένη γυναίκα συμμετείχε ενεργά στην ανατροφή και την καθημερινότητά τους, αποτελώντας για χρόνια βασικό στήριγμα της οικογένειας.

Ο θάνατός της, λίγους μόλις μήνες πριν από τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, είχε ήδη επιβαρύνει ψυχολογικά τα δύο κορίτσια. Η δεύτερη και πολύ πιο σκληρή απώλεια ήρθε με τον θάνατο του πατέρα τους, τον οποίο τα ίδια εντόπισαν νεκρό στο γραφείο του, όταν ανησύχησαν επειδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Το σοκ ήταν μεγάλο για τις δύο ανήλικες, οι οποίες, σύμφωνα με κοντινά στην οικογένεια πρόσωπα, βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Πηγή: iefimerida.gr