H τριάδα της ημέρας στο 6.56

Το σημερινό κουπόνι έχει επιλογές που μπορούν να συνδυαστούν σε μία δυνατή τριάδα, με συνολική απόδοση 6.56.

Η πρώτη επιλογή έρχεται από το Ρίγα – Βαρντάρ. Το ζευγάρι έχει προϋποθέσεις για ανοιχτό ματς, με τις δύο ομάδες να μπορούν να βρουν χώρους και το σενάριο των γκολ εκατέρωθεν να έχει βάση.

Η Μιάλμπι έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, όμως το ματς δεν χρειάζεται να ξεφύγει σε σκορ, κάτι που κάνει τον συνδυασμό πιο ισορροπημένο.

Η τριάδα ολοκληρώνεται με το Ζουβεντούδε – Αβάϊ. Η Ζουβεντούδε έχει προβάδισμα έδρας και μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα, σε ένα παιχνίδι που δύσκολα θα ανοίξει υπερβολικά.

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