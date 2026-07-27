Άμεσα στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ ο Μάγερ!

Η ΑΕΚ έχει «τελειώσει» το deal με την Βόλφσμπουργκ για τον Λόβρο Μάγερ και πλέον, περιμένει άμεσα τον παίκτη στην Ολλανδία για να ενταχθεί στην προετοιμασία και στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Δεν αποκλείεται μάλιστα, η άφιξη του διεθνή Κροάτη μεσοεπιθετικού να γίνει την Τρίτη (28/7). Όπως διαβάσατε νωρίτερα, η ΑΕΚ μετά το... all in του Μάριου Ηλιόπουλου κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με την Βόλφσμπουργκ για την αγορά του Μάγερ, βγάζοντας από τα ταμεία της 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος ο 28χρονος άσος, αναμένεται να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο πρώην άσος των Ρεν και Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έρχεται να αποτελέσει τον υβριδικό μέσο - μεσοεπιθετικό που ήθελε πάση θυσία να βάλει στο τακτικό του πλάνο ο Μάρκο Νίκολιτς για να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που σαφώς έλειπαν. Οι μεταγραφές της ΑΕΚ πάντως δεν σταματούν στην σπουδαία προσθήκη του Μάγερ ο οποίος έρχεται για να αποκτήσει ρόλο πρωταγωνιστή στην μεσοεπιθετική ζώνη καθώς θα αποκτηθεί και χαφ που θα έχει ως βασικό του στοιχείο την ένταση...

Ποιος είναι ο Λόβρο Μάγερ

Ο Λόβρο Μάγερ ανήκει στη Βόλφσμπουργκ (είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028), ενώ σύμφωνα με το Transfermarkt η αξία του φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πέρυσι με την γερμανική ομάδα κατέγραψε 30 παιχνίδια (3 γκολ-5 ασίστ) ενώ συνολικά με τους Λύκους έχει 75 συμμετοχές, 10 γκολ, 11 ασίστ την τελευταία τριετία. Στους Λύκους, αγωνίζεται από το 2023, όταν και οι Γερμανοί τον απέκτησαν από την Ρεν εναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ! Νωρίτερα στην καριέρα του είχε αγωνιστεί στην πατρίδα του με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και την Λοκομοτίβα, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του. Παράλληλα, είναι διεθνής και την εθνική Κροατίας, με την οποία μετρά 38 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει βρει δίχτυα 9 φορές.

Ο Λόβρο Μάγερ, που αγωνίζεται εδώ και χρόνια στο top ευρωπαϊκό επίπεδο αρχικά με την Ρεν στην Ligue One και εν συνεχεία με την Βόλφσμπουργκ στην Bundesliga, είναι ψημένος στον πρωταθλητισμό καθώς έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Κροατίας με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, 1 Κύπελλο Κροατίας και 1 Σούπερ Καπ.