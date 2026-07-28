Πώς ο Σαμ Πρέστι έβαλε λαιμητόμο στους Νάγκετς

Ο General Manager των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, φόρεσε θηλιά στον λαιμό των Ντένβερ Νάγκετς, βάζοντας σε μεγάλες περιπέτειες έναν από τους μεγάλους αντιπάλους του στην δυτική περιφέρεια.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δεν ήταν μυστικό στο NBA ότι οι Νάγκετς για να δημιουργήσουν ένα πρωταθληματικό ρόστερ εκτόξευσαν το salary cap τους, κάτι που έχει μεγάλες επιπτώσεις με τους νέους κανονισμούς της Λίγκας.

Αυτή τη στιγμή, οι «Σβώλοι» δίνουν 229 εκατ. δολάρια σε συμβόλαια και είναι αρκετά πάνω από το 2nd apron, κάτι που σημαίνει επιβολή φόρων πολυτελείας, με τους Νάγκετς να καλούνται να πληρώσουν 68 εκατομμύρια ως φόρο, με το ποσό να ανεβαίνει 112 εκατ. δολάρια με τo συμβόλαιο του Πέιτον Ουότσον που είναι unrestricted free agent.

At the very minimal, their luxury tax penalty will increase to $112M with the Peyton Watson Qualifying Offer. https://t.co/TLTTXxfEZ7 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 27, 2026

Οι Νάγκετς, με την λύση του συμβολαίου του Γιόνας Βαλαντσιούνας, προσπάθησαν να μειώσουν το κόστος της μισθολογικής τους κλίμακας, όμως κάπου εδώ μπήκε στην εξίσωση ο Σαμ Πρέστι, που προχώρησε σε μια κίνηση που έβαλε σε μεγάλες περιπέτειες τους «Σβώλους».

Ο GM των Θάντερ, πρόσφερε στον Σπένσερ Τζόουνς που ήταν unrestricted free agent, διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές στα 6 εκατ. δολάρια, αναγκάζοντας ουσιαστικά του Νάγκετς να ματσάρουν την προσφορά για να μην χάσουν τον νεαρό φόργουορντ, όμως αυτό έβαλε το Ντένβερ στο hard cap.

Μια υπολογισμένη κίνηση του Σαμ Πρέστι, που γνωρίζει πολύ καλά ότι οι Νάγκετς για τρία συνεχόμενα χρόνια πληρώνουν φόρους πολυτελείας κάτι που επιφέρει τιμωρίες από το ΝΒΑ, όπως περιορισμούς σε trade αλλά και σε υπογραφές συμβολαίων, καθώς οι «Σβώλοι», μπορούν πλέον να αποκτήσουν παίκτη μόνο με το minimum συμβόλαιο.

Αποδυνάμωση η μόνη λύση

Με την επέκταση συμβολαίου του Νίκολα Γιόκιτς, οι Νάγκετς είναι αναγκασμένοι πλέον είτε να χάσουν τον Πέιτον Ουότσον, είτε να προχωρήσουν σε trade για να απαλλαγούν από τα βαριά συμβόλαιο του Κάμερον Τζόνσον και του Κρίστιαν Μπράουν, φορτώνοντας τα συμβόλαιά τους σε άλλη ομάδα.

Όπως και να έχει είναι δεδομένο ότι οι Νάγκετς θα πρέπει να αποδυναμωθούν σε μεγάλο βαθμό για να πέσουν από το 2nd apron και να γλιτώσουν τους φόρους πολυτελείας, με τον Σαμ Πρέστι να βάζει το... χεράκι του στην διαφαινόμενη αποδυνάμωση των αντιπάλων του...