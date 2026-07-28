Μπαπέ για το Μundial: «Δεν φέραμε το τρόπαιο στο σπίτι και αυτό πονάει»

Δύο εβδομάδες μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Κιλιάν Εμπαπέ δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφερόμενος στην ήττα από την Ισπανία στα ημιτελικά.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης του Μουντιάλ 2026 με 10 γκολ, παραδέχτηκε τον πόνο της ήττας, αλλά τόνισε τη δέσμευση ολόκληρης της ομάδας.

«Δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι δεν πονάει και θα πονάει για λίγο. Δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι το αντίθετο. Είμαι περήφανος που ήμουν ο πρώτος σκόρερ, αλλά θα σήμαινε πολύ περισσότερα με το Παγκόσμιο Κύπελλο στο πλευρό μου. Δεν φέραμε σπίτι ένα τρόπαιο. Πονάει και θα συνεχίσει να πονάει για λίγο.

Ίσως σας χρωστούσαμε ένα καλύτερο τέλος. Αλλά δεν επιλέγουμε πάντα το τέλος της ιστορίας, επιλέγουμε τι βάζουμε σε αυτήν και βάζουμε τα πάντα σε αυτήν. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό», ομολόγησε ο Εμπαπέ, προσθέτοντας ότι η ομάδα έδωσε τα πάντα στο γήπεδο.

Έχει κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο στη Ρωσία το 2018, μια δεύτερη θέση το 2022 στο Κατάρ και μια τέταρτη θέση τώρα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Με τα γκολ που πέτυχε, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 22 γκολ (σε 22 αγώνες).

Στο μήνυμά του, ο Εμπαπέ δεν ξέχασε τους συμπαίκτες του ή το προπονητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος αποχώρησε για να κάνει χώρο στον Ζινεντίν Ζιντάν που θα παρουσιαστεί αύριο από την γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Ο παίκτης ευχαρίστησε τον προπονητή και ολόκληρη την υποστηρικτική δομή, από τους φυσιοθεραπευτές μέχρι τους οδηγούς, αναγνωρίζοντας ότι χωρίς αυτούς «τίποτα δεν θα ήταν δυνατό».

«Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Χωρίς τη δουλειά τους, τα τρεξίματά τους, τις πάσες τους, χωρίς αυτό το ομαδικό πνεύμα που μας συνόδευσε από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αγώνα, δεν θα μπορούσα ποτέ να σκοράρω τόσα πολλά γκολ. Αυτός ο τίτλος ανήκει τόσο στην ομάδα όσο και σε εμένα. Ως παιδί, ονειρευόμουν να παίξω σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, τουλάχιστον ένα. Έπαιξα σε τρία, κέρδισα ένα, και φέτος, είχα την τιμή να παίξω σε αυτό ως αρχηγός. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Έχω ήδη πει ό,τι είχα να πω στον Ντιντιέ, το ξέρει. Ευχαριστώ αυτόν, αλλά και όλο το επιτελείο του: φυσιοθεραπευτές, μάγειρες, προπονητές, οδηγούς, όλους αυτούς τους ανθρώπους που κανείς δεν βλέπει ποτέ και χωρίς τους οποίους τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό. Και σε όσους μας καλωσόρισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλη αυτή τη διοργάνωση», τόνισε

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας τόνισε επίσης το πάθος των φιλάθλων: «Μείνατε ξύπνιοι μέχρι αργά, μερικές φορές μέχρι αργά ανάλογα με τη ζώνη ώρας, για να μας παρακολουθήσετε να παίζουμε στην άλλη άκρη του κόσμου. Συγκεντρωθήκατε στο σπίτι, σε μπαρ, με την οικογένεια ή τους φίλους σας, σε όλη τη Γαλλία και όχι μόνο».

Για τον Εμπαπέ, η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου «γράφτηκε από εκατομμύρια χέρια» και όχι μόνο από τους παίκτες στο γήπεδο. «Και άλλοι ήταν εκεί μαζί μας, στα γήπεδα, με σημαίες κρεμασμένες στους ώμους τους. Παιδιά με λαμπερά μάτια, άνδρες και γυναίκες από όλα τα υπόβαθρα και τις γενιές, ενωμένοι από την ίδια χαρά: τη χαρά του μοιράσματος. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του αθλήματος. Και δεν μας εγκαταλείψατε ποτέ, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, ακόμα και όταν το αξίζαμε λιγότερο. Αυτή η ιστορία γράφτηκε από εκατομμύρια χέρια, όχι μόνο έντεκα στο γήπεδο, όλα κινούμενα από το ίδιο πάθος. Πάνω απ’ όλα, είναι το πάθος, το ίδιο πάθος που μας οδηγεί στο γήπεδο και σας οδηγεί, μπροστά στην οθόνη και στις κερκίδες. Αυτό βιώσαμε μαζί, μια απίστευτη ιστορία», είπε.

Και ο επιθετικός διαβεβαίωσε ότι «η ιστορία συνεχίζεται» και ότι «το ταξίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα», επιβεβαιώνοντας το πάθος του για το ποδόσφαιρο και την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.

«Το ποδόσφαιρο, στην ουσία του, παραμένει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που παίρνουμε πολύ σοβαρά, που δουλεύουμε όλη μας τη ζωή για να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε, αλλά παρόλα αυτά ένα παιχνίδι, με απλούς κανόνες που δεν έχουν αλλάξει από τότε που αρχίσαμε να το παίζουμε: μπάλα, γκολ, επιθυμία για σκοράρισμα. Γι’ αυτό μας φέρνει όλους κοντά με το ίδιο πάθος», πρόσθεσε ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας ολοκληρώνοντας την ανοιχτή επιστολή του στους Γάλλους.