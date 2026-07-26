«Επίθεση» Πετρούσεφ: «Μία ομάδα διέδιδε ψευδείς πληροφορίες για να με σαμποτάρει»!

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ εξαπέλυσε επίθεση προς μία ομάδα, τονίζοντας πως διέδιδε ψεύτικες πληροφορίες για να τον σαμποτάρει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος άσος ανέφερε πως ένας σύλλογος που ενδιαφερόταν να τον αποκτήσει προσπαθούσε να σαμποτάρει τη μεταγραφή του στην Ντουμπάι BC.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Mozzart Sport»:

«Απλώς οι υπόλοιπες επιλογές δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένες σε αρκετούς τομείς. Υπήρχε μία περίπτωση στην οποία δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Στο τέλος είχαν απομείνει δύο ή τρεις ομάδες.

Η τρίτη αποφάσισε να προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική επιλογή, ενώ η άλλη έλαβε τόσες πολλές αρνητικές πληροφορίες για εμένα από μία συγκεκριμένη πλευρά, που ουσιαστικά η Ντουμπάι BC έμεινε ως η μοναδική επιλογή. Είμαι σίγουρος ότι και η Ντουμπάι άκουσε τις ίδιες πληροφορίες, όμως εκείνοι με πίστεψαν περισσότερο και ήταν οι πιο συγκεκριμένοι στην πρότασή τους.

Στο τέλος, πρακτικά δεν είχα καν επιλογή. Όλα οδήγησαν στο να υπογράψω στη Ντουμπάι BC. Έτσι ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Ακριβώς έτσι έγινε. Όταν πήγα εκεί, αποδείχθηκε πως καμία από τις πληροφορίες που λάμβανε η Ντουμπάι ΒC, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν ήταν αληθινή. Προφανώς υπήρξε μια προσπάθεια να γίνει σαμποτάζ εις βάρος μου.

Δεν γνωρίζω ακριβώς περί τίνος επρόκειτο, όμως πλέον αυτό ανήκει στο παρελθόν και εγώ προχωράω μπροστά».