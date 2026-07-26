Πρόκληση και ευκαιρία για Τσιτσιπά στην Ουάσινγκτον

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πολύ δύσκολη αποστολή στην πρεμιέρα του στην Ουάσινγκτον (ATP 500), όμως μια νίκη θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που ανέβηκε την περασμένη Δευτέρα στο Νο.51 του κόσμου μετά το τρόπαιο στο Γκσάαντ, ξεκινάει την «εκστρατεία» του στις σκληρές επιφάνειες και πέφτει από νωρίς στα βαθιά.

Συγκεκριμένα, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον επικεφαλής του ταμπλό, Νο.5 στον κόσμο και κάτοχο του τίτλου Άλεξ Ντε Μινόρ.

Μπορεί να ακούγεται «βουνό» όλο αυτό, όμως ο Στέφανος έχει ως όπλο το head to head, καθώς έχει κερδίσει 12 από τις 13 αναμετρήσεις του με τον 27χρονο Αυστραλό! Τον νικήσει ακόμα και φέτος στο Μαϊάμι όταν περνούσε κρίση και, μάλιστα, στα δύο σετ (6-3, 7-6).

Ο Στέφανος ψάχνει νίκες που θα του δώσουν ώθηση και τόνισε και ο ίδιος στο Γκσάαντ ότι στόχος του είναι λυγίσει φέτος τρεις παίκτες του Top 10. Να, λοιπόν, που έχει τώρα την ευκαιρία!

Αν πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, θα πέσει πάνω σε qualifier, ενώ ο πιθανότερος αντίπαλος στα προημιτελικά είναι ο Γιάκουμπ Μένσικ.

Όποιος βγει αλώβητος από αυτό το κομμάτι του ταμπλό, ενδεχομένως να πέσει πάνω σε Τέιλορ Φριτζ ή Λέρνερ Τιέν.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Μπεν Σέλτον, που έχει μαζί του τους Φράνσις Τιάφοου, Αρτούρ Φις (με πρεμιέρα κόντρα στον Ράφα Χόδαρ) και Λορέντζο Μουζέτι, που κάνει το comeback του και παίζει στον πρώτο γύρο με τον Ματέο Αρνάλντι.

Το τουρνουά διεξάγεται από τις 27/7 ως τις 2/8.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Ντε Μινόρ-Μένσικ

Φριτζ-Τιέν

Φις-Μουζέτι

Τιάφοου-Σέλτον