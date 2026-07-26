Η Ίντερ «δένει» τον Μπισέκ με νέο συμβόλαιο έως το 2031

Οι «νερατζούρι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Γερμανό αμυντικό για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο 25χρονος στόπερ αποτελεί μια από τις σταθερές της άμυνας της Ίντερ, με την διοίκηση της Ιταλικής ομάδας να παίρνει την απόφαση να «δέσει» τον Γιαν Μπισέκ με νέο συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Οι δύο πλευρές, μάλιστα κατέληξαν γρήγορα σε οριστική συμφωνία και τις επόμενες ημέρες θα πέσουν και οι υπογραφές για να οριστικοποιηθεί το deal της παραμονής του Γερμανού κεντρικού αμυντικού.

Ο Μπισέκ την σεζόν που ολοκληρώθηκε, κατέγραψε 36 εμφανίσεις έχοντας στο ενεργητικό του τρία γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.