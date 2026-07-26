«Στα 15 εκατ. ευρώ το deal Χαλ-Ολυμπιακού για τον Τζολάκη»

Δημοσίευμα στην Γερμανία, αναφέρει ότι το deal του Ολυμπιακού με την Χαλ για την πώληση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, έκλεισε στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει το «Kicker», oι Πειραιώτες έχουν δώσει τα χέρια με την αγγλική ομάδα για την παραχώρηση του 23χρονου πορτιέρε, με την Χαλ να δίνει στον Ολυμπιακό 15 εκατ. ευρώ.

Nωρίτερα, υπήρξε δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την Χαλ, μόλις ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις που θα υποβληθεί.

Οι Γερμανοί, παράλληλα κάνουν αναφορά και στους υποψήφιους αντικαταστάτες του Τζολάκη, αναφέροντας το όνομα του Στέφαν Ορτέγκα, τονίζοντας ότι ο 33χρονο είναι μια περίπτωση που εξετάζουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.