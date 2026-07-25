Σοκαριστικό ατύχημα Άγγλου αθλητή στο μονόζυγο: Έχασε την λαβή και προσγειώθηκε με το κεφάλι! (vid)

Ένα αδιανόητο ατύχημα έγινε στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, αφού ο 19χρονος αθλητής, Γκάμπριελ Λάνγκτον έχασε τον έλεγχο στο μονόζυγο με αποτέλεσμα να πέσει με το κεφάλι στο έδαφος!

Όπως είναι φυσικό το κοινό παρακολούθησε σοκαρισμένο την πτώση του νεαρού αθλητή, που έχασε την λαβή του μεταλλικού μονόζυγου με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Αρχικά ο 19χρονος αθλητής έμεινε ακίνητος προκαλώντας μεγαλύτερη ανησυχία, όμως στη συνέχεια κούνησε τα πόδια του και μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου σε φορείο με ειδικό κηδεμόνα στο κεφάλι και τον αυχένα.

🚨NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF — Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026

Ο Λάνγκτον μετά την σοκαριστική πτώση του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, με την αγγλική ομοσπονδία να εκδίδει ανακοίνωση ευχαριστώντας τους γιατρούς για την άμεση επέμβασή τους.

«Είμαστε ευγνώμονες στις ιατρικές ομάδες που ανταποκρίθηκαν αμέσως για να παράσχουν βοήθεια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες», ανέφερε η ομοσπονδία γυμναστικής της Αγγλίας.