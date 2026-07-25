Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κινέτα

Παράλληλα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές.
Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σημειώνεται τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
Πηγή: cnn.gr