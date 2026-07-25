Φιλική ήττα για τον Ηρακλή απέναντι στην Μπολόνια με 2-0. Πιο έτοιμοι οι Ιταλοί, που προηγήθηκαν απο πολύ νωρίς

Ο γηραιός ηττήθηκε στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Μπολόνια.

Οι κυανόλευκοι είχαν κάποια καλά διαστήματα απέναντι σε έναν πιο έτοιμο αντίπαλο. Στο 7' από λάθος κοντρόλ του Αθανασιάδη, ο Νταλίνγκα τσίμπησε τη μπάλα, τον απέφυγε και έγραψε το 1-0 σε άδειο τέρμα.

Στο 58' σημειώθηκε το 2-0 από τον Ρόου μ' εκτέλεση πέναλτι. Ο Τσιντώτας έπεσε στην πορεία της μπάλας, την άγγιξε, αλλά πέρασε κάτω από το σώμα του.

Οι παίκτες του Ματσάρι έδειξαν κάποια θετικά στοιχεία, όμως θέλουν ακόμη δουλειά για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο.



Μπολόνια: Σκορούπσκι, Ντε Σιλβέστρι, Ίλιτς, Τσασάλε, Αρχασάν, Όντγκααρντ, Αζούζι, Λίμπρα, Νταλίνγκα, Ντομίνγκεζ, Ρόου.

Ηρακλής: Αθανασιάδης, Σόρια, Βούρος, Τσάκλα, Ινίγο, Ρομπ, Σουρλής, Κράιντς, Ντ' Αουσίλιο, Οκάκα, Καϊμπουέ.