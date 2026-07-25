Η πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ, όσα έγιναν (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε πλάνα στη δημοσιότητα από την πρωινή προπόνηση εδώ στην Ολλανδία. Δείτε όσα έγιναν.

Η κάμερα του AEK TV ήταν στην πρωινή προπόνηση και κατέγραψε στιγμές από το πρόγραμμα των Κιτρινόμαυρων.