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Η πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ, όσα έγιναν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η ΑΕΚ έδωσε πλάνα στη δημοσιότητα από την πρωινή προπόνηση εδώ στην Ολλανδία. Δείτε όσα έγιναν.

Η κάμερα του AEK TV ήταν στην πρωινή προπόνηση και κατέγραψε στιγμές από το πρόγραμμα των Κιτρινόμαυρων.

 

Η πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ, όσα έγιναν (vid)