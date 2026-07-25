Μηλιτσοπούλου: «Θα πάμε στο Ευρωμπάσκετ U16 με στόχο να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε»

Η Εθνική Κορασίδων βρίσκεται από χθες (24/7) στα Ιωάννινα και από σήμερα (25/7) μπαίνει στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της, ενόψει του Ευρωμπάσκετ U16 (Β’ Κατηγορίας) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα από τις 6 έως τις 11 Αυγούστου.

Η απόδοση της γαλανόλευκης στους δυο φιλικούς αγώνες με την Σερβία και η εικόνα που παρουσίασε στους δυο προηγούμενους με την Ρουμανία άφησε ενθαρρυντικά μηνύματα, αλλά η διεθνής γκαρντ, Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου, τονίζει ότι «στους αγώνες με την Σερβία, δεν κάναμε ακριβώς αυτά που θέλαμε να κάνουμε. Παρόλα αυτά δείξαμε καλό πρόσωπο. Είχαμε μία νίκη και μία ήττα, κρατήσαμε χαμηλά το σκορ, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε. Κυρίως αυτά που μας ζητούν οι προπονητές να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Θα το κάνουμε μέσω των επόμενων προπονήσεων».

Το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την πρεμιέρα της Εθνικής Κορασίδων στη διοργάνωση λιγοστεύει, με την Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου και τις συμπαίκτριές της να ανυπομονούν πλέον για την πρώτη αναμέτρηση στις 7 Αυγούστου με αντίπαλο την Ιρλανδία. «Αρχικά είμαι πολύ χαρούμενη, όπως επίσης και οι συμπαίκτριές μου, με το γεγονός ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί στη χώρα μας», δήλωσε η διεθνής αθλήτρια και πρόσθεσε. «Προετοιμαζόμαστε αρκετές ημέρες και περιμένουμε πως και πως την έναρξή της. Έχουμε έναν στόχο και θέλουμε να πετύχουμε. Ο πρώτος είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Το ιδανικότερο για εμάς θα ήταν και η άνοδος, αλλά πάμε βήμα βήμα. Κρατάμε χαμηλά το κεφάλι. Θέλουμε να δουλέψουμε πολύ στις προπονήσεις και να παραμείνουμε συγκεντρωμένες σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το γεγονός ότι θα αγωνιστούμε στην έδρα μας, δεν μας δημιουργεί πίεση. Μπορεί να υπάρξει λίγο άγχος από την άλλη όμως παίζουμε στην χώρα μας και θα έχουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι θα μας ενθαρρύνουν. Θέλουμε να απολαύσουμε τη διοργάνωση όσο το δυνατόν περισσότερο και να ευχαριστούμε κάθε στιγμή της. Οι μέρες πλησιάζουν και ανυπομονούμε».

Βάσει της απόδοσης που έχει η Εθνική Κορασίδων μέχρι σήμερα στους φιλικούς αγώνες, αλλά και της Εθνική Παγκορασίδων στο τουρνουά στο Κάντιθ, στο οποίο αγωνίστηκε και η Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου, η βάση πάνω στην οποία χτίζεται το μέλλον του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα, δείχνει γερή και στέρεη.

Ποια είναι όμως η άποψη της νεαρής γκαρντ; «Τα κορίτσια που έχουμε γεννηθεί το 2010 και το 2011, είμαστε μια καλή φουρνιά αθλητριών με πολύ ταλέντο. Πιστεύω ότι μελλοντικά η δική μας γενιά μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Αυτό βέβαια θα γίνει μέσω της δουλειάς που γίνεται κάθε χρόνο στα κλιμάκια και τις Εθνικές ομάδες».

Το θετικό είναι οι περισσότερες αθλήτριες που αγωνίζονται στην τωρινή Εθνική Κορασίδων είναι μαζί αρκετό καιρό, γνωρίζονται μεταξύ τους και φυσικά έχουν δημιουργηθεί δυνατές σχέσεις. «Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Τα περισσότερα κορίτσια είμαστε μαζί από πέρσι. Γνωρίζουμε η μία την άλλη και υπάρχει ένα δέσιμο το οποίο προσπαθούμε να το βγάλουμε και μέσα στο γήπεδο», λέει χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου, η οποία, όπως οι συμπαίκτριές της, απολαμβάνει όσο τίποτα άλλο το μπάσκετ. «Είναι το άθλημα που με κάνει χαρούμενη! Με αυτό ξεχνάω τα πάντα! Απολαμβάνω κάθε στιγμή! Πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και για τις συμπαίκτριές μου. Είναι αυτό που αγαπάμε και λατρεύουμε!»