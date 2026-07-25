«Ανέβηκε για Ορτέγκα η Ρίβερ Πλέιτ, ωστόσο υπάρχει διαφορά με τον Ολυμπιακό»

Η Ρίβερ Πλέιτ συνεχίζει να πιέζει τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ανέβηκε στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά οι Πειραιώτες θέλουν περισσότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αργεντινή.

«Η Ρίβερ Πλέιτ έχει σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, έφτασε στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια , αλλά ο Ολυμπιακός ζητάει τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα για να τον παραχωρήσει».

Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα της Αργεντινής TYC σημειώνοντας ότι «η Ρίβερ Πλέιτ εξασφάλισε την άφιξη του Άνχελ Κορέα, της έκτης ενίσχυσής της στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Παρά τον μεγάλο αριθμό νέων μεταγραφών, ο σύλλογος τη δραστηριότητά του στην αγορά. Επιπλέον, έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με τον Ολυμπιακό για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, έναν ακραίο αμυντικό που προήλθε από το σύστημα ακαδημιών της Βέλεζ Σάρσφιλντ.

Η τελευταία προσφορά της Ρίβερ για τον Ορτέγκα ήταν 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Αν και υπήρξε επαφή μεταξύ των μερών, ο Ολυμπιακός σκοπεύει να τον πουλήσει για 5,5 εκατομμύρια ή και περισσότερο. Υπό αυτή την έννοια, η επιθυμία του παίκτη να φορέσει τη φανέλα της Ρίβερ θα είναι το κλειδί, καθώς αν συμβεί αυτό, θα μπορούσε να πιέσει την ομάδα του να αποδεχτεί την προσφορά των "Εκατομμυριούχων"».

Και προσθέτει:

«Ο Ορτέγκα θα έρθει για να ανταγωνιστεί για μια θέση βασικού με τον Μάρκος Ακούνια, αφού ο Ματίας Βίνια, ο οποίος έφτασε δανεικός στις αρχές της χρονιάς, δεν κατάφερε να πείσει τον Εντουάρντο Κουντέ ή τη διοίκηση με την απόδοσή του.

Γεννημένος στη Σάντα Φε, ο Ορτέγκα έκανε το ντεμπούτο του με τη Βέλεζ τον Νοέμβριο του 2017, σε μια νίκη με 3-0 επί της Ολίμπο. Του πήρε μερικά χρόνια για να καθιερωθεί ως βασικός, έναν στόχο που πέτυχε στα μέσα του 2021. Την επόμενη χρονιά, ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες της ομάδας που έφτασε στα ημιτελικά του Copa Librtadores, αποκλείοντας τη Ρίβερ στον γύρο των 16. Στα μέσα του 2023, μετά από 153 αγώνες, τρία γκολ και 14 ασίστ, μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό για 4,5 εκατομμύρια δολάρια».