Από το... πουθενά: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής «ξύπνησε»!

Τι κι αν οι Φεράρι έδειχναν κυρίαρχες; Την ακροτελεύτια στιγμή ο Λάντο Νόρις 《έγραψε》τον καλύτερο χρόνο στο Ουγγαρόρινγκ και πήρε την pole position. Δεύτερος ο Χάμιλτον και τρίτος ο Λεκλέρκ.

Είναι, θαρρείς, ο πιο... αθόρυβος παγκόσμιος πρωταθλητής των τελευταίων πολλών ετών. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που πολλοί ξεχνούν ποιος πηρε το στέμμα πέρυσι, εκθρονίζοντας τον Μαξ Φερστάπεν μετά από μια γεμάτη τετραετία.

Ο λόγος για τον Λάντο Νόρις, που εκτός από αθόρυβος είναι και... παρών: στις κατατακτήριες δοκιμές της Ουγγαρίας ο πιλότος της ΜακΛάρεν πήρε την pole position, αν και φαινόταν πως η Φεράρι είχε τον πρώτο λόγο.

Αμ δε: η Σκουντερία έκανε κάκιστη τελευταία προσπάθεια, Χάμιλτον (2ος) και Λεκλέρκ (3ος) δε βελτίωσαν το πέρασμά τους, με αποτέλεσμα να δουν τον κάτοχος του τίτλου να τους αφήνει πίσω.

Αντονέλι, Πιάστρι, Φερστάπεν (αδιανόητο αυτό που εκανε μετά το λάθος του στο Q3, επιστρέφοντας στην πίστα και καταστρέφοντας τον γύρο του Ράσελ), Ράσελ, Χάτζαρ, Λίντμπλαντ και Χούλκενμπεργκ συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα των δοκιμαστικών.

Στ' αξιοσημείωτα του Σαββάτου, η 15η θέση του Αλόνσο, καθώς οι αναβαθμίσεις της Άστον Μάρτιν φαίνεται πως λειτουργούν.

Ο αγώνας αύριο στις 16:00 αναμένεται να ειναι συνερπαστικος, με τον Νόρις να θέλει να πάρει την πρώτη του νίκη το 2026.

Μπορεί;

Και τι έχουν να πουν οι Φεράρι γι' αυτο;