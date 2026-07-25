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Νέα ένταση και αψιμαχίες μετά το τρίτο γκολ της Άλκμααρ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μόνο φιλική δεν ήταν η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΖ, καθώς μετά το τρίτο γκολ των Ολλανδών οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν για πολλοστή φορά στα χέρια!
Νέα ένταση και αψιμαχίες μετά το τρίτο γκολ της Άλκμααρ! (vid)