Νέα ένταση και αψιμαχίες μετά το τρίτο γκολ της Άλκμααρ! (vid)

Μόνο φιλική δεν ήταν η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΖ, καθώς μετά το τρίτο γκολ των Ολλανδών οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν για πολλοστή φορά στα χέρια!