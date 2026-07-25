Σταύρος Γεωργίου: Νέα ευρήματα στο γραφείο του ποινικολόγου

Σε νέα ευρήματα που ρίχνουν φως στις συνθήκες της στυγερής δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν οι Αρχές, την ώρα που η οικογένειά του τον αποχαιρέτισε το Σάββατο, στο Γ’ Νεκροταφείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια συμπληρωματικής έρευνας της αστυνομίας στο γραφείο του θύματος, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκαν σε ειδικό χώρο τόσο το κινητό τηλέφωνο όσο και το πορτοφόλι του 73χρονου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει εν μέρει τους ισχυρισμούς του 28χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος υποστήριζε ότι το μοναδικό αντικείμενο που αφαίρεσε από τον δικηγόρο ήταν ένα λάπτοπ, το οποίο στη συνέχεια πούλησε για 50 ευρώ. Ωστόσο, οι ανακριτικές Αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 28χρονος να αφαίρεσε και κάποιο χρηματικό ποσό από το θύμα.

«Βαρύ» κλίμα στην κηδεία - Ζητά την παραδειγματική τιμωρία η οικογένεια

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του Σταύρου Γεωργίου, νωρίτερα σήμερα (25/7).

Η οικογένεια του ποινικολόγου δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων, καθώς οι συγγενείς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα από ένα άτομα στη δολοφονική επίθεση.

Πηγή: ethnos.gr