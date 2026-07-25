Ο Ομορούγι δούλευει σε ατομικό επίπεδο για να είναι έτοιμος στην προετοιμασία

Ο Κλίφορντ Ομορούγι συνεχίζει το τελυταίο διάστημα το ατομικό του πρόγραμμα, έτσι ώστε να είναι έτοιμος στην έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει σχεδόν ολοκληρώσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν, με τον Κλίφορντ Ομορούγι να είναι από τους παίκτες που επελέχθησαν να παραμείνουν στο ρόστερ από την περσινή σεζόν.

Ο σέντερ του «Δικεφάλου» το τελευταίο διάστημα ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα καθημερινά στην PAOK Sports Arena προκειμένου να βελτιωθεί σε μερικά κομμάτια του παιχνιδιού του, έτσι ώστε να εμφανιστεί πανέτοιμος στην έναρξη της προετοιμασίας που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Να σημειώσουμε πως στις 22 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την ΤFT Skopje, ενώ στο διάστημα 24-31/8 ο ΠΑΟΚ θα μεταβεί στο Μέτσοβο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στο Μέτσοβο θα πραγματοποιηθούν και δύο φιλικά παιχνίδια, με το Περιστέρι (29/8) και τον νεοφώτιστο στην Stoiximan GBL, Βίκο Ιωαννίνων (31/8).

Νωρίτερα από τα φιλικά προετοιμασίας όλοι οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι θα περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.