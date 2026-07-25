Νέο μεταγραφικό «χτύπημα» η ΑΕΚ, ενισχύθηκε με την Μανίσα Καλιάν! (vid)

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση της, με την Μανίσα Καλιάν να ντύνεται στα κιτρινόμαυρα.

Η 25χρονη διεθνής Ινδή εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας και ανακοινώθηκε επίσημα από την Ένωση ενισχύοντας την στην μεσοεπιθετική γραμμή.

Όπως συνέβη και με την Νάση, έτσι και με την Μανίσα, η ΑΕΚ κινήθηκε γρήγορα και με τη διοίκηση να κάνει μια ακόμα υπέρβαση έντυσε στα κιτρινόμαυρα την Μανίσα Καλιάν με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Μανίσα Καλιάν. Η 25χρονη (27/11/2001) διεθνής Ινδή εξτρέμ, ύψους 1,79μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Η Μανίσα Καλιάν αποτελεί μία από τις κορυφαίες αθλήτριες που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της Ινδίας. Ξεκίνησε την καριέρα της από την Sethu, σε ηλικία μόλις 16 ετών και μάλιστα στην κορυφαία κατηγορία της χώρας της. Ακολούθησε μία τετραετία στην Gokulam Kerala FC, όπου διέπρεψε, καθώς κατέκτησε 2 Πρωταθλήματα (2019-20, 2021-22), με την ίδια να σημειώνει 22 γκολ σε 27 αγώνες. Μάλιστα τη σεζόν 2019-20 αναδείχθηκε η πιο επιδραστική παίκτρια και στο Πρωτάθλημα του 2022 αναδείχθηκε MVP. Το 2022 «μετακόμισε» στον Απόλλωνα Λεμεσού και μέσα σε δύο χρόνια ξεχώρισε με το ταλέντο της. Σε 46 εμφανίσεις σημείωσε 16 τέρματα, πανηγυρίζοντας 2 Πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο και 1 Σούπερ Καπ Κύπρου, ενώ αγωνίστηκε και στο UEFA Women’s Champions League.

Τη σεζόν 2022-23 συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα του κυπριακού Πρωταθλήματος. Το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική χρονιά, με 23 συμμετοχές, 8 γκολ και 5 ασίστ. Την τελευταία σεζόν αγωνιζόταν στο Περού με τη φανέλα της Club Alianza Lima. Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Ινδίας με περισσότερες από 50 συμμετοχές, ενώ υπήρξε διεθνής και με όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες της χώρας της.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μανίσα Καλιάν δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που έρχομαι στην ΑΕΚ και θα γίνω μέλος της ομάδας. Θα σας δω πολύ σύντομα στην Ελλάδα, μόνο ΑΕΚ».

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