Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πολύτιμο διπλό στην Πολωνία επί της Ντιναμό Κιέβου (2-3) και σε μία βδομάδα στην Τούμπα θα παίξει με σκορ πρόκρισης για την επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League.

Πρώτο δείγμα θετικό για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι, με τον Δικέφαλο να ξεκινά το φετινό του ταξίδι στα προκριματικά του Europa League με το δεξί, επικρατώντας της Ντιναμό Κιέβου στην ουδέτερη Lublin Arena με 2-3, στο επίσιμο ντεμπούτο του Ιταλού τεχνικού στον ασπρόμαυρο πάγκο - Ξεκίνημα με... γκολ για τον Σανταμαρία, κορυφαίοι και σκόρερς οι Κωνσταντέλιας και Ζαφείρης!

Ο Αλέσιο Λίσι στην πρώτη του επίσημη ενδεκάδα στον πάγκο του ΠΑΟΚ κράτησε το κλασικό 4-2-3-1 και «πέταξε» από νωρίς στα βαθιά τους Χατζηδιάκο, Σανταμαρία και Άλι, με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τον Κένι στα δεξιά, τον Μιχαηλίδη στα στόπερ, τον Γκόμεζ στα αριστερά, στη μεσαία γραμμή τον Γάλλο μαζί με τον Ζαφείρη, τον Σουηδό από την μία και τον αρχηγό Αντρίγια από την άλλη στα εξτρέμ, με τον Ντέλια στο δέκα και τον Μύθου στην κορυφή.

Την ίδια στιγμή, η Ντιναμό παρατάχθηκε με τον Νέσερετ στα γκολπόστ. Τόμας Κεντζιόρα και Ντούμπιντσακ στα άκρα της άμυνας με τους Μπίλοβαρ-Μικάβκο στα στόπερ. Την τριάδα στα χαφ αποτέλεσαν οι Σαπαρένκο, Πιχάλιονοκ και Μπράζκο, με τους Βολόσιν-Γκερέρο στα εξτρέμ και τον «σταρ» Πονομαρένκο στην κορυφή της επίθεσης.

Κάθε αρχή και... δύσκολη που λέει ο θυμόσοφος λαός, καθώς οι Ουκρανοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Μπράζκο, ο οποίος βρέθηκε στο ύψος της ασπρόμαυρης περιοχής και έστειλε την μπάλα με δυνατό σουτ στα δίχτυα για το 1-0, σε μία φάση όπου ο ΠΑΟΚ αμύνθηκε με δέκα, λόγω του τραυματισμού του Άλι που αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον Τάισον πριν συμπληρωθεί δεκάλεπτο στο παιχνίδι. Σταδιακά, ο Δικέφαλος ανέβασε την απόδοσή του και πήρε μέτρα στο γήπεδο, κάτι που του έφερε άμεσα την ισοφάριση.

Στο 13ο λεπτό ο Μύθου έκλεψε ψηλά, ο Ζίβκοβιτς με εξαιρετική κάθετη βρήκε τον Κωνσταντέλια ο οποίος με όμορφο πάρσιμο και υπέροχο σκάψιμο δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-1, ανακτώντας την χαμένη ψυχολογία της ομάδας του. Στα επόμενα λεπτά οι ασπρόμαυροι φόρτωσαν αρκετά τα άκρα τους και είχαν δύο επικίνδυνες σέντρες με Αντρίγια και Κένι, χωρίς όμως αντίκρισμα.

Στο 38ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας βρήκε με μαγικό τακουνάκι το όβερλαπ του Κένι, του οποίου η σέντρα απομακρύνθηκε, ωστόσο η μπάλα μετά από λάθος του Μπράζκο έφτασε εντός περιοχής στον Ζαφείρη, ο οποίος έκανε το 1-2 για τον ΠΑΟΚ, ανατρέποντας το σκηνικό μέσα σε λίγα λεπτά, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Δικέφαλος με ένα πολύ ύπουλο σουτ του Σανταμαρία από απόσταση, βρήκε δίχτυα στο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα και έκανε το 1-3, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Μετά από ένα διάστημα που δεν υπήρξε κάτι το αξιοσημείωτο, πέραν των δύο καρτών σε Χατζηδιάκο και Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να κλειδώσει μια και καλή την πρόκριση, με τους ασπρόμαυρους να ξεδιπλώνονται υποδειγματικά με τον Τάισον στην κόντρα, το πλασέ όμως του Κωνσταντέλια από το πλάι αντιμετωπίστηκε σωστά από τον Νέσερετ.

Μάλιστα, στην αμέσως επόμενη φάση η Ντιναμό βρήκε γκολ μείωσης, με τον Κεντζιόρα να σπάει την μπάλα στον Μπουγιάλσκι, αυτόν να βρίσκει εντός περιοχής τον Λονγκβάικ ο οποίος με ωραίο τελείωμα στη γωνία του Παβλένκα, έκανε το 2-3.

Οι Ουκρανοί μάλιστα έφτασαν από το πουθενά σε μία ανάσα για το 3-3 με δύο σπουδαίες φάσεις του Πονομαρένκο, η μία αντιμετωπίστηκε σωστά από τον Παβλένκα, ενώ η άλλη κατέληξε στο δοκάρι, μετά από ένα ωραίο τσίμπημα το οποίο έβγαλε εκτός τον Τσέχο κίπερ.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο ο ρυθμός έπεσε, παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ μέτρησε ακόμη μία μεγάλη στιγμή, με το δοκάρι του Καμαρά στο 94', με ένα σουτ από δύσκολο σημείο.

Κάπως έτσι, ο Δικέφαλος πήρε ένα σημαντικό διπλό με 2-3 και πλέον σε μία εβδομάδα στο γήπεδο της Τούμπας (30/7 - 20:45), καλείται να διαχειριστεί το υπέρ του σκορ και να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ: Νέσερετ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάνκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο (86′ Ρουμπσίνσκι), Πιχάλονοκ (55′ Λόνβαϊκ, Σαπαρένκο (68′ Μπουγιάλσκι), Βολόσιν (55′ Ρεντούσκο), Πονομαρένκο, Γκερέρο (68′ Γιαρμολένκο)

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (83′ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (78′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (83′ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Άλι (14′ Τάισον), Μύθου (78′ Γερεμέγεφ)