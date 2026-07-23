Aντίπαλοι ΠΑΟΚ: Έχασε μεγάλη ευκαιρία η Άντερλεχτ - Όλα «μηδέν» στο Μπακού

Η Χάμαρμπι ισοφάρισε στα τελευταία λεπτά την Άντερλεχτ (1-1), με τα πάντα να κρίνονται στις Βρυξέλλες - «Άσφαιρη» η Καραμπάγκ κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν η Καραμπάγκ φιλοξένησε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στη Σόφιας (30/7 21:00).

Χωρίς νικητή εν τέλει έληξε και το ματς στη Στοκχόλμη μεταξύ Χάμαρμπι και Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν νωρίς μόλις στο 6ο λεπτό με τον Σικάν, αλλά η αποβολή του Σαλιμπά στο 79' άλλαξε τα δεδομένα.

Ο Αντζέι ήρθε στο 89ο λεπτό να «λυτρώσει» τους γηπεδούχους, οι οποίοι ισοφάρισαν σε 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ και σε αυτό το ζευγάρι, όλα θα κριθούν στο Lotto Park των Βρυξελλών.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που προκριθεί επί της Ντιναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, ενώ στο «οδυνηρό» σενάριο θα αντιμετωπίσει στο Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα (6 Αυγούστου), εκτός έδρας ο επαναληπτικός στις 13 του ίδιου μήνα.

