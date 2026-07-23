Στο «T-Center» το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία

Στο «T-Center» θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα δύο ματς στο «παράθυρο» του Αυγούστου για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι κρίσιμα, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει αρχικά την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 του μήνα και στη συνέχεια στις 31 να υποδέχεται την Ισπανία.

Το μεγάλο ματς με τη «φούριας ρόχα», όπως έκανε γνωστό η FIBA, θα διεξαχθεί στο «T-Center», όπου η Εθνική μας θα υποδεχθεί την Ισπανία σε ένα καθοριστικό παιχνίδι στον δρόμο για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του Τσους Ματέο έχει ρεκόρ 5-1, ενώ η αντίστοιχη του Βασίλη Σπανούλη 3-3 μετά τις ήττες-σοκ από τις Ρουμανία και Πορτογαλία.