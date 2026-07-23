Νίκη Βόλου: Απέκτησε τον Μακρυγιάννη από τη Σλοβακία

Ο Χρήστος Μακρυγιάννης είναι η νέα προσθήκη της Νίκης Βόλου, με τον 19χρονο αριστερό μπακ να επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Σλοβακία.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Μακρυγιάννη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Χρήστος, που αγωνίζεται στη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα, γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2006 στο Αγρίνιο, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στη Θύελλα Αιγίου.

Σε ηλικία 13 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού, φθάνοντας μέχρι την Κ17 του συλλόγου, από την οποία αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2023 για την Σλοβακία, όπου αγωνίστηκε για λογαριασμό της Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε, αρχικά σε επίπεδο Κ19 με την οποία ήταν βασικός και εν συνεχεία έπαιξε και με τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Την περσινή περίοδο και στο πρώτο μισό δόθηκε δανεικός στη Στάρα Λούμποβνα, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της χώρας, με την οποία κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα, έχοντας 17 συμμετοχές, τρία τέρματα και τέσσερις ασίστ, για να επιστρέψει στη συνέχεια στην Μιχαλόβτσε, έχοντας εκ νέου συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σλοβακίας.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Χρήστο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν.