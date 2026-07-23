Διπλό πρόστιμο - μαμούθ 890 εκατ. ευρώ στη Google για αθέμιτο ανταγωνισμό

Το ποσόν είναι το μεγαλύτερο ύψος αποζημίωσης που έχουν επιβάλει οι Βρυξέλλες κατά εταιρείας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Ψηφιακών Αγορών (Digital Markets Act - DMA), ισχυρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των τεχνολογικών κολοσσών.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού στις online αναζητήσεις και εντός της εφαρμογής Google Play διακινδυνεύοντας την πυροδότηση νέας κρίσης με την Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ.Συγκεκριμένα, πρόστιμο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Google για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google Search.

Σε αυτό προστίθεται δεύτερο πρόστιμο 430 ευρώ για την παρεμπόδιση των developers που χρησιμοποιούν το Play Store να κατευθύνει τους πελάτες προς άλλα εικονικά σημεία πώλησης.

Για μία πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο Ιντερνετ, μίλησε η ευρωπαία επίτροπος Χέννα Βιρκούνεν.

Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά την γνώμη της θα οδηγήσει υποβάθμιση των υπηρεσιών της, τις οποίες ωστόσο εκτιμούν οι χρήστες..

«Για να συμμορφωθούμε με αυτούς τους κανόνες, είμαστε υποχρεωμένοι να αφαιρέσουμε λειτουργίες αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσία που εκτιμούν οι Ευρωπαίοι, όπως η αυτόματη εμφάνιση τιμών και της διαθεσιμότητας ξενοδοχείων, πτήσεων και εστιατορίων, καθώς και να άρουμε ορισμένες δικλείδες ασφαλείας στο Google Play», δήλωσε σε οργισμένο τόνο ο Κεντ Γουόκερ, πρόεδρος παγκόσμιων επιχειρήσεων της Google, σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο AFP.

Η απόφαση κινδυνεύει να τροφοδοτήσει την οργή της Ουάσινγκτον απέναντι στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Ψηφιακών Αγορών, για τον οποίο ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι βάζει «στο στόχαστρο αδίκως τους αμερικανικούς κολοσσούς του τομέα».

Σχετικά με το θέμα, 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιποίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αν επιμείνει να εφαρμόζει «νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα», κυρίως μέσων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Ψηφιακών Αγορών.

«Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι νόμοι που υιοθετούνται από τα κυρίαρχα όργανά μας εφαρμόζονται και γίνονται πλήρως σεβαστά», δήλωσε η Τερέσα Ριμπέρα, υπεύθυνη για τον Ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.