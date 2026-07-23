Δικαίωμα δημιουργίας Β' ομάδας για όλες της ΠΑΕ της Super League - Θα συμμετάσχουν στη Γ' Εθνική

Εκτός από τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Αστέρα Aktor, θα μπορούν και οι υπόλοιπες ομάδες της Stoiximan Super League να δημιουργήσουν Β' ομάδες τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τη διάταξη που πέρασε η ΕΠΟ στον κανονισμό Β' ομάδων, οι ομάδες αυτές θα συμμετάσχουν στη Γ' Εθνική και θα έχουν δικαίωμα ανόδου στη Superbet League 2.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η διάταξη:

«Σε περίπτωση υποβιβασμού μιας Β’ ομάδας καθώς και στην περίπτωση σύστασης Β’ Ομάδας Π.Α.Ε της SL1 πέραν των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αυτή δικαιούται να δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας.

Σε αυτή την περίπτωση η Β’ ομάδα δύναται να αγωνίζεται με επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, τους οποίους έχει στη δύναμή της η ΠΑΕ συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 10 του Παραρτήματος Β΄ του ΚΙΜΠ.

Η σύνθεση της Β’ Ομάδας στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας αναφορικά με τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών καθορίζεται με βάση τους όρους της οικείας Προκήρυξης και δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

Η Β’ ομάδα θα έχει δικαίωμα προβιβασμού στη Super League 2, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην οικεία Προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας».