Το αφιέρωμα του ΠΑΟΚ για τη Ντιναμό Κιέβου και το Λούμπλιν

Ο ΠΑΟΚ «παρουσιάζει» στους φίλους του τη Ντιναμό Κιέβου και το Λούμπλιν.

Μέσα από ένα εκτενές ασπρόμαυρο αφιέρωμα του Δικεφάλου, οι φίλοι του μπορούν να μάθουν πληροφορίες για την ιστορία της Ντιναμό Κιέβου αλλά και της πόλης Λούμπλιν.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Ο ιστορικότερος και πιο επιτυχημένος ποδοσφαιρικός σύλλογος της Ουκρανίας, αλλά κι ένας από τους σημαντικότερους της ανατολικής Ευρώπης, η Ντιναμό Κιέβου, βρίσκεται στον δρόμο του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Από το 1936 μέχρι σήμερα η Ντιναμό αγωνίζεται αδιάλειπτα στην κορυφαία κατηγορία, αρχικά του σοβιετικού και στη συνέχεια του ουκρανικού ποδοσφαίρου, χωρίς ποτέ να υποβιβαστεί. Παράλληλα, διατηρεί σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας συμμετάσχει σχεδόν ανελλιπώς στις διοργανώσεις της UEFA από το 1965. Στις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις της περιλαμβάνονται δύο Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης (1975, 1986), ένα UEFA Super Cup (1975), καθώς και τρεις συμμετοχές σε ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/UEFA Champions League (1977, 1987 και 1999).

Έδρα της ήταν το Ολυμπιακό Στάδιο του Κιέβου , μα πλέον δεν αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις επί ουκρανικού εδάφους, αλλά στην Πολωνία και το Λούμπλιν .

, μα πλέον δεν αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις επί ουκρανικού εδάφους, αλλά στην και το . Η ομάδα του Ιγκόρ Κόστιουκ , που κάθεται στον πάγκο από τον περασμένο Δεκέμβριο , τερμάτισε πέρυσι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του ουκρανικού πρωταθλήματος, αλλά καθώς κατέκτησε το Κύπελλο , πήρε το εισιτήριο για τη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA .

, που κάθεται στον πάγκο από τον περασμένο , τερμάτισε πέρυσι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του ουκρανικού πρωταθλήματος, αλλά καθώς κατέκτησε το , πήρε το εισιτήριο για τη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της . Η Ντιναμό έχει καλή παράδοση ενάντια σε ελληνικές ομάδες, μετρώντας 6-4-2, με δύο νίκες ενάντια στον ΠΑΟΚ (4-0 και 2-0), στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1976-77.

έχει καλή παράδοση ενάντια σε ελληνικές ομάδες, μετρώντας με δύο νίκες ενάντια στον (4-0 και 2-0), στο της σεζόν 1976-77. Η πιο επιτυχημένη εποχή της συνδέεται με τον θρυλικό προπονητή Βαλέρι Λομπανόφσκι , ο οποίος σε τρεις διαφορετικές θητείες οδήγησε τη Ντιναμό σε δεκάδες εγχώριες και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Το 1961 έγινε η πρώτη ομάδα εκτός Μόσχας που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Σοβιετικής Ένωσης , ενώ το 1965 ήταν ο πρώτος σοβιετικός σύλλογος που συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA . Έκτοτε, η παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι σχεδόν συνεχής.

, ο οποίος σε τρεις διαφορετικές θητείες οδήγησε τη σε δεκάδες εγχώριες και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Το 1961 έγινε η πρώτη ομάδα εκτός Μόσχας που κατέκτησε το πρωτάθλημα της , ενώ το ήταν ο πρώτος σοβιετικός σύλλογος που συμμετείχε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της . Έκτοτε, η παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι σχεδόν συνεχής. Μαζί με την Ντιναμό Τιφλίδας είναι οι μοναδικές ομάδες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν κατακτήσει διοργάνωση της UEFA .

είναι οι μοναδικές ομάδες της που έχουν κατακτήσει διοργάνωση της . Στην πλούσια τροπαιοθήκη της συγκαταλέγονται 17 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 13 πρωταθλήματα Σοβιετικής Ένωσης, 14 Κύπελλα Ουκρανίας, εννιά Κύπελλα Σοβιετικής Ένωσης, εννιά Super Cup Ουκρανίας, καθώς και τρεις ευρωπαϊκοί τίτλοι (δύο Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης κι ένα UEFA Super Cup).

της συγκαταλέγονται καθώς και (δύο Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης κι ένα UEFA Super Cup). Η Ντιναμό αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά της εθνικής ομάδας της Σοβιετικής Ένωσης στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αλλά και της εθνικής Ουκρανίας μετά την ανεξαρτησία της χώρας. Οι τρεις αστέρες στο έμβλημα του συλλόγου συμβολίζουν τις περισσότερες από 30 κατακτήσεις πρωταθλημάτων στην ιστορία του, ενώ το πρακτορείο France-Presse την έχει αναγνωρίσει ως τον κορυφαίο σύλλογο της Ανατολικής Ευρώπης στον 20ό αιώνα.

αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά της εθνικής ομάδας της Σοβιετικής Ένωσης στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αλλά και της μετά την ανεξαρτησία της χώρας. Οι στο έμβλημα του συλλόγου συμβολίζουν τις περισσότερες από 30 κατακτήσεις πρωταθλημάτων στην ιστορία του, ενώ το πρακτορείο την έχει αναγνωρίσει ως τον κορυφαίο σύλλογο της Ανατολικής Ευρώπης στον 20ό αιώνα. Η Ντιναμό Κιέβου ιδρύθηκε το 1927 , ως ποδοσφαιρικό τμήμα της αθλητικής εταιρείας Dynamo στην ουκρανική πρωτεύουσα. Στις 13 Μαΐου του ίδιου έτους εγκρίθηκε επίσημα η ίδρυσή της, ενώ λίγους μήνες αργότερα ξεκίνησε η συγκρότηση της πρώτης ομάδας, η οποία στελεχώθηκε από ποδοσφαιριστές της πόλης του Κιέβου .

ιδρύθηκε το , ως ποδοσφαιρικό τμήμα της αθλητικής εταιρείας στην ουκρανική πρωτεύουσα. Στις 13 Μαΐου του ίδιου έτους εγκρίθηκε επίσημα η ίδρυσή της, ενώ λίγους μήνες αργότερα ξεκίνησε η συγκρότηση της πρώτης ομάδας, η οποία στελεχώθηκε από ποδοσφαιριστές της πόλης του . Η πρώτη επίσημη αναφορά στον σύλλογο δημοσιεύθηκε στις 5 Απριλίου 1928 στην εφημερίδα Vecherniy Kiev , ενώ ο πρώτος επίσημος αγώνας στην ιστορία της ομάδας διεξήχθη την 1 η Ιουλίου 1928 στην Μπίλα Τσέρκβα . Η Ντιναμό προηγήθηκε μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 2-1.

στην εφημερίδα , ενώ ο πρώτος επίσημος αγώνας στην ιστορία της ομάδας διεξήχθη την 1 στην . Η Ντιναμό προηγήθηκε μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 2-1. Το 1928 κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της, το πρωτάθλημα της πόλης του Κιέβου , ενώ το 1929 έδωσε και τον πρώτο διεθνή αγώνα της απέναντι σε ομάδα από την Αυστρία . Το γήπεδο « Ντιναμό » εγκαινιάστηκε το 1933 και αποτέλεσε για πολλά χρόνια το ποδοσφαιρικό σπίτι του συλλόγου.

κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της, το πρωτάθλημα της πόλης του , ενώ το έδωσε και τον πρώτο διεθνή αγώνα της απέναντι σε ομάδα από την . Το γήπεδο « » εγκαινιάστηκε το και αποτέλεσε για πολλά χρόνια το ποδοσφαιρικό σπίτι του συλλόγου. Από το 1936 συμμετείχε στο νεοσύστατο πρωτάθλημα της Σοβιετικής Ένωσης , ολοκληρώνοντας την πρώτη της σεζόν στη δεύτερη θέση. Τα επόμενα χρόνια καθιερώθηκε ανάμεσα στις ισχυρότερες ομάδες της χώρας, πριν η αγωνιστική δράση διακοπεί το 1941 εξαιτίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

συμμετείχε στο νεοσύστατο πρωτάθλημα της , ολοκληρώνοντας την πρώτη της σεζόν στη δεύτερη θέση. Τα επόμενα χρόνια καθιερώθηκε ανάμεσα στις ισχυρότερες ομάδες της χώρας, πριν η αγωνιστική δράση διακοπεί το εξαιτίας του Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής του Κιέβου , αρκετοί πρώην ποδοσφαιριστές της Ντιναμό συνέχισαν να αγωνίζονται ανεπίσημα με την ομάδα « Start », η οποία δημιουργήθηκε από πρώην παίκτες της Ντιναμό και της Λοκομοτίβ Κιέβου . Το καλοκαίρι του 1942 η « Start » σημείωσε μια σειρά εντυπωσιακών νικών απέναντι σε ομάδες των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων και των συμμάχων τους.

, αρκετοί πρώην ποδοσφαιριστές της συνέχισαν να αγωνίζονται ανεπίσημα με την ομάδα « », η οποία δημιουργήθηκε από πρώην παίκτες της και της . Το καλοκαίρι του η « » σημείωσε μια σειρά εντυπωσιακών νικών απέναντι σε ομάδες των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων και των συμμάχων τους. Η ιστορία αυτών των αγώνων έμεινε γνωστή ως το «Ματς του Θανάτου» . Παρότι τα γεγονότα που ακολούθησαν αποτέλεσαν αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών μέσα στα χρόνια, αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας συνελήφθησαν από τις κατοχικές αρχές, φυλακίστηκαν και ορισμένοι έχασαν τη ζωή τους, μετατρέποντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο σε ένα από τα πιο συμβολικά στην ιστορία του ουκρανικού ποδοσφαίρου.

. Παρότι τα γεγονότα που ακολούθησαν αποτέλεσαν αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών μέσα στα χρόνια, αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας συνελήφθησαν από τις κατοχικές αρχές, φυλακίστηκαν και ορισμένοι έχασαν τη ζωή τους, μετατρέποντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο σε ένα από τα πιο συμβολικά στην ιστορία του ουκρανικού ποδοσφαίρου. Μετά το τέλος του πολέμου και παρά τις δυσκολίες, η ομάδα άρχισε σταδιακά να ανακάμπτει μέσα από την ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών και τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 μπήκαν τα θεμέλια για τη μεγάλη ομάδα που θα ακολουθούσε, με την πρώτη σημαντική επιτυχία να έρχεται το 1954 , όταν η Ντιναμό κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο Σοβιετικής Ένωσης της ιστορίας της.

μπήκαν τα θεμέλια για τη μεγάλη ομάδα που θα ακολουθούσε, με την πρώτη σημαντική επιτυχία να έρχεται το , όταν η κατέκτησε το πρώτο της ιστορίας της. Η μεγάλη στιγμή ήρθε το 1961 , όταν η ομάδα κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Σοβιετικής Ένωσης, τερματίζοντας τέσσερις βαθμούς μπροστά από την πρωταθλήτρια Τορπέντο Μόσχας . Ήταν η πρώτη φορά που σύλλογος εκτός Μόσχας κατακτούσε τον τίτλο, γεγονός που σηματοδότησε μια ιστορική αλλαγή στις ισορροπίες του σοβιετικού ποδοσφαίρου.

, όταν η ομάδα κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Σοβιετικής Ένωσης, τερματίζοντας τέσσερις βαθμούς μπροστά από την πρωταθλήτρια . Ήταν η πρώτη φορά που σύλλογος εκτός κατακτούσε τον τίτλο, γεγονός που σηματοδότησε μια ιστορική αλλαγή στις ισορροπίες του σοβιετικού ποδοσφαίρου. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 η Ντιναμό εξελίχθηκε σε μόνιμη πρωταγωνίστρια του σοβιετικού ποδοσφαίρου. Το 1964 , με προπονητή τον Βίκτορ Μάσλοφ , κατέκτησε το Κύπελλο Σοβιετικής Ένωσης και έναν χρόνο αργότερα έγινε ο πρώτος σοβιετικός σύλλογος που συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της UEFA , λαμβάνοντας μέρος στο Κύπελλο Κυπελλούχων.

η εξελίχθηκε σε μόνιμη πρωταγωνίστρια του σοβιετικού ποδοσφαίρου. Το , με προπονητή τον , κατέκτησε το και έναν χρόνο αργότερα έγινε ο πρώτος σοβιετικός σύλλογος που συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της , λαμβάνοντας μέρος στο Το 1966 αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες χρονιές στην ιστορία του συλλόγου. Η Ντιναμό κατέκτησε το νταμπλ, ενώ πέντε ποδοσφαιριστές της ήταν μέλη της εθνικής Σοβιετικής Ένωσης που κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αγγλίας. Την ίδια χρονιά ο Αντρέι Μπίμπα αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Σοβιετικής Ένωσης.

αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες χρονιές στην ιστορία του συλλόγου. Η κατέκτησε το νταμπλ, ενώ πέντε ποδοσφαιριστές της ήταν μέλη της εθνικής Σοβιετικής Ένωσης που κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αγγλίας. Την ίδια χρονιά ο αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Σοβιετικής Ένωσης. Ακολούθησαν ακόμη δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, το 1967 και το 1968, με τη Ντιναμό να κατακτά τρεις διαδοχικούς τίτλους, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Παράλληλα πραγματοποίησε την πρώτη της συμμετοχή στο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, αποκλείοντας στην πρώτη φάση τη Σέλτικ , κάτοχο του τροπαίου, σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της εποχής.

να κατακτά τρεις διαδοχικούς τίτλους, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ της Παράλληλα πραγματοποίησε την πρώτη της συμμετοχή στο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, αποκλείοντας στην πρώτη φάση τη , κάτοχο του τροπαίου, σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της εποχής. Τον Οκτώβριο του 1973 άρχισε η πιο λαμπρή περίοδος στην ιστορία της Ντιναμό , με την επιστροφή του Βαλέρι Λομπανόφσκι ως προπονητή. Μαζί με τον Όλεγκ Μπαζίλεβιτς δημιούργησαν μια ομάδα που βασίστηκε στην επιστημονική προσέγγιση της προπόνησης, τη φυσική κατάσταση και την τακτική πειθαρχία, στοιχεία που επηρέασαν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για τις επόμενες δεκαετίες.

του άρχισε η πιο λαμπρή περίοδος στην ιστορία της , με την επιστροφή του ως προπονητή. Μαζί με τον δημιούργησαν μια ομάδα που βασίστηκε στην επιστημονική προσέγγιση της προπόνησης, τη φυσική κατάσταση και την τακτική πειθαρχία, στοιχεία που επηρέασαν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για τις επόμενες δεκαετίες. Η πρώτη επιτυχία δεν άργησε να έρθει. Το 1974 η Ντιναμό κατέκτησε το νταμπλ, ενώ το 1975 διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή και πέτυχε τη μεγαλύτερη διάκριση στην ιστορία της. Στις 14 Μαΐου, στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης στη Βασιλεία, επικράτησε με 3-0 της Φερεντσβάρος , με δύο γκολ του Βολοντίμιρ Ονιστσένκο και ένα του Όλεγκ Μπλαχίν, χαρίζοντας στη Σοβιετική Ένωση τον πρώτο ευρωπαϊκό διασυλλογικό τίτλο της ιστορίας της.

η κατέκτησε το νταμπλ, ενώ το 1975 διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή και πέτυχε τη μεγαλύτερη διάκριση στην ιστορία της. Στις 14 Μαΐου, στον τελικό του επικράτησε με 3-0 της , με δύο γκολ του και ένα του χαρίζοντας στη Σοβιετική Ένωση τον πρώτο ευρωπαϊκό διασυλλογικό τίτλο της ιστορίας της. Λίγους μήνες αργότερα η Ντιναμό κατέκτησε και το UEFA Super Cup, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και εγκαινιάζοντας τη χρυσή εποχή του συλλόγου υπό την καθοδήγηση του Λομπανόφσκι .

κατέκτησε και το επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και εγκαινιάζοντας τη χρυσή εποχή του συλλόγου υπό την καθοδήγηση του . Η κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης το 1975 αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην ιστορία της Ντιναμό Κιέβου . Η ομάδα του Βαλέρι Λομπανόφσκι πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας οκτώ από τους εννέα αγώνες της στη διοργάνωση, επίδοση που παρέμεινε αξεπέραστη για δεκαετίες.

. Η ομάδα του πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας οκτώ από τους εννέα αγώνες της στη διοργάνωση, επίδοση που παρέμεινε αξεπέραστη για δεκαετίες. Λίγους μήνες μετά τον ευρωπαϊκό της θρίαμβο, η Ντιναμό αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπάγερν Μονάχου , στο UEFA Super Cup. Με νίκες 1-0 στο Μόναχο και 2-0 στο Κίεβο , κατέκτησε και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ίδιας χρονιάς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην ήπειρο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Όλεγκ Μπλαχίν , ο οποίος σημείωσε και τα τρία γκολ των δύο αναμετρήσεων.

αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, , στο UEFA Super Cup. Με νίκες 1-0 στο και 2-0 στο , κατέκτησε και το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ίδιας χρονιάς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην ήπειρο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο , ο οποίος σημείωσε και τα τρία γκολ των δύο αναμετρήσεων. Η εκπληκτική χρονιά του Μπλαχίν ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας , καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης για το 1975 . Παράλληλα, η Ντιναμό αναγνωρίστηκε από τη Βρετανική Ένωση Αθλητικών Συντακτών ως η κορυφαία ομάδα του κόσμου για εκείνη τη χρονιά.

ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της , καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης για το . Παράλληλα, η Ντιναμό αναγνωρίστηκε από τη ως η κορυφαία ομάδα του κόσμου για εκείνη τη χρονιά. Το 1983 ο Βαλέρι Λομπανόφσκι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σοβιετικής Ένωσης, για να επιστρέψει στον σύλλογο έναν χρόνο αργότερα. Η επιστροφή του σηματοδότησε μια νέα χρυσή εποχή. Τη σεζόν 1985-86 η Ντιναμό κατέκτησε για δεύτερη φορά το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης. Η ομάδα εκείνης της περιόδου αποτέλεσε τη βάση της εθνικής Σοβιετικής Ένωσης, η οποία συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988 .

ο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της εθνικής Σοβιετικής Ένωσης, για να επιστρέψει στον σύλλογο έναν χρόνο αργότερα. Η επιστροφή του σηματοδότησε μια νέα χρυσή εποχή. Τη σεζόν η Ντιναμό κατέκτησε για δεύτερη φορά το Η ομάδα εκείνης της περιόδου αποτέλεσε τη βάση της εθνικής Σοβιετικής Ένωσης, η οποία συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 και έφτασε μέχρι τον τελικό του το . Το 1986 ακόμη ένας ποδοσφαιριστής της Ντιναμό τιμήθηκε με τη Χρυσή Μπάλα . Ο Ίγκορ Μπελάνοφ διαδέχθηκε χάρισε στον σύλλογο τη δεύτερη κορυφαία ατομική διάκριση στην ιστορία του. Τη Χρυσή Μπάλα κατέκτησε το 2004 και ο Αντρέι Σεβτσένκο , ως παίκτης της Μίλαν.

τιμήθηκε με τη . Ο διαδέχθηκε χάρισε στον σύλλογο τη δεύτερη κορυφαία ατομική διάκριση στην ιστορία του. Τη Χρυσή Μπάλα κατέκτησε το και ο , ως παίκτης της Μίλαν. Με δύο Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης, ένα UEFA Super Cup, δύο νικητές της Χρυσής Μπάλας και μια ομάδα που αποτέλεσε πρότυπο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η δεκαετία του 1970 και τα μέσα της δεκαετίας του 1980 καθιέρωσαν τη Ντιναμό Κιέβου ως έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης.

ένα δύο νικητές της και μια ομάδα που αποτέλεσε πρότυπο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και τα μέσα της δεκαετίας του καθιέρωσαν τη Ντιναμό Κιέβου ως έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης. Το 1989 η Ντιναμό Κιέβου μετατράπηκε σε ανεξάρτητη επαγγελματική ποδοσφαιρική εταιρεία, αποσυνδεόμενη από την αθλητική εταιρεία Dynamo της Σοβιετικής Ένωσης. Η αλλαγή αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της Περεστρόικα , που οδήγησαν πολλούς κρατικούς αθλητικούς οργανισμούς στη μετάβαση σε σύγχρονες επαγγελματικές δομές.

η Ντιναμό Κιέβου μετατράπηκε σε ανεξάρτητη επαγγελματική ποδοσφαιρική εταιρεία, αποσυνδεόμενη από την αθλητική εταιρεία της Σοβιετικής Ένωσης. Η αλλαγή αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της , που οδήγησαν πολλούς κρατικούς αθλητικούς οργανισμούς στη μετάβαση σε σύγχρονες επαγγελματικές δομές. Λίγο πριν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ντιναμό κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1990, το 13ο και τελευταίο της σε σοβιετικό επίπεδο, επίδοση που αποτελεί μέχρι σήμερα ρεκόρ για τη διοργάνωση. Την ίδια χρονιά κατέκτησε και το ένατο Κύπελλο Σοβιετικής Ένωσης.

Μετά την ανεξαρτησία της Ουκρανίας , ο σύλλογος αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της ουκρανικής Premier League. Το 1993 αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία οδήγησαν σε διοικητικές αλλαγές και στη δημιουργία της νέας εταιρείας « Football Club Dynamo (Kyiv)».

, ο σύλλογος αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της ουκρανικής Το αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία οδήγησαν σε διοικητικές αλλαγές και στη δημιουργία της νέας εταιρείας « Στα πρώτα χρόνια της ανεξάρτητης Ουκρανίας , η Ντιναμό διατήρησε τον ρόλο της ως η κορυφαία δύναμη του ουκρανικού ποδοσφαίρου. Κατέκτησε διαδοχικούς τίτλους πρωταθλήματος και κυπέλλου, ενώ ο μεγάλος της αντίπαλος έγινε η Σαχτάρ Ντόνετσκ , με τις μεταξύ τους αναμετρήσεις να αποτελούν το σημαντικότερο ντέρμπι της χώρας.

, η διατήρησε τον ρόλο της ως η κορυφαία δύναμη του ουκρανικού ποδοσφαίρου. Κατέκτησε διαδοχικούς τίτλους πρωταθλήματος και κυπέλλου, ενώ ο μεγάλος της αντίπαλος έγινε η , με τις μεταξύ τους αναμετρήσεις να αποτελούν το σημαντικότερο ντέρμπι της χώρας. Η επιστροφή του Βαλέρι Λομπανόφσκι στην τεχνική ηγεσία το 1997 έφερε ξανά τη Ντιναμό στην ευρωπαϊκή ελίτ. Η ομάδα συμμετείχε σταθερά στο UEFA Champions League και τη σεζόν 1998-99 πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές πορείες της ιστορίας της, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Με ηγέτες τον Αντρέι Σεβτσένκο και τον Σέρχι Ρεμπρόφ , απέκλεισε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες πριν σταματήσει στα ημιτελικά απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

στην τεχνική ηγεσία το 1997 έφερε ξανά τη Ντιναμό στην ευρωπαϊκή ελίτ. Η ομάδα συμμετείχε σταθερά στο και τη σεζόν πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές πορείες της ιστορίας της, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Με ηγέτες τον , απέκλεισε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες πριν σταματήσει στα ημιτελικά απέναντι στην Μετά τον θάνατο του Λομπανόφσκι το 2002 , στον πάγκο της ομάδας βρέθηκαν αρκετοί πρώην ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Το 2007, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων ιστορίας, το έμβλημα της Ντιναμό απέκτησε δύο χρυσά αστέρια, που συμβολίζουν τους δέκα τίτλους πρωταθλήματος της Ουκρανίας και τους δέκα τίτλους της Σοβιετικής Ένωσης.

το , στον πάγκο της ομάδας βρέθηκαν αρκετοί πρώην ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Το 2007, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων ιστορίας, το έμβλημα της Ντιναμό απέκτησε δύο χρυσά αστέρια, που συμβολίζουν τους δέκα τίτλους πρωταθλήματος της Ουκρανίας και τους δέκα τίτλους της Σοβιετικής Ένωσης. Το 2009 η Ντιναμό σημείωσε την καλύτερη ευρωπαϊκή της πορεία μετά το 1999, φτάνοντας έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, αποκλείοντας μεταξύ άλλων τη Βαλένθια και την Παρί Σεν Ζερμέν. Εκεί αποκλείστηκε από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όμως την ίδια χρονιά πανηγύρισε και την κατάκτηση του 13ου πρωταθλήματος Ουκρανίας.

η σημείωσε την καλύτερη ευρωπαϊκή της πορεία μετά το 1999, φτάνοντας έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, αποκλείοντας μεταξύ άλλων τη και την Εκεί αποκλείστηκε από τη όμως την ίδια χρονιά πανηγύρισε και την κατάκτηση του Τη σεζόν 2013-14, έπειτα από μία δύσκολη χρονιά στο πρωτάθλημα, ο Όλεγκ Μπλαχίν αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία και αντικαταστάθηκε από τον άλλοτε αρχηγό της ομάδας, Σέρχι Ρεμπρόφ. Η αλλαγή αυτή συνδυάστηκε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ουκρανίας το 2014, του πρώτου για τον σύλλογο μετά από πέντε χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας προσπάθειας επιστροφής στην κορυφή. Τη σεζόν 2014-15 η ομάδα κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα Ουκρανίας και συνδύασε την επιτυχία με την κατάκτηση του Κυπέλλου, πετυχαίνοντας το πρώτο της νταμπλ έπειτα από οκτώ χρόνια.

έπειτα από μία δύσκολη χρονιά στο πρωτάθλημα, ο αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία και αντικαταστάθηκε από τον άλλοτε αρχηγό της ομάδας, Η αλλαγή αυτή συνδυάστηκε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ουκρανίας το 2014, του πρώτου για τον σύλλογο μετά από πέντε χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας προσπάθειας επιστροφής στην κορυφή. Τη σεζόν η ομάδα κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα και συνδύασε την επιτυχία με την κατάκτηση του Κυπέλλου, πετυχαίνοντας το πρώτο της νταμπλ έπειτα από οκτώ χρόνια. Την επόμενη χρονιά η Ντιναμό επέστρεψε δυναμικά και στο UEFA Champions League . Προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά το 2000 στη φάση των «16», αφήνοντας πίσω της την Πόρτο και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στον όμιλο, ενώ στο πρωτάθλημα κατέκτησε δεύτερο συνεχόμενο τίτλο. Η ευρωπαϊκή της πορεία ολοκληρώθηκε απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

επέστρεψε δυναμικά και στο . Προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά το στη αφήνοντας πίσω της την και τη στον όμιλο, ενώ στο πρωτάθλημα κατέκτησε δεύτερο συνεχόμενο τίτλο. Η ευρωπαϊκή της πορεία ολοκληρώθηκε απέναντι στη Από το 2016 και έπειτα η Ντιναμό δεν κατάφερε να διατηρήσει την κυριαρχία της. Παρά την ανάδειξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες, όπως οι Βίκτορ Τσιγκάνκοφ, Άρτεμ Μπεσέντιν και Βολοντίμιρ Σεπέλιεφ, η Σαχτάρ Ντόνετσκ καθιερώθηκε ως η κυρίαρχη δύναμη του ουκρανικού ποδοσφαίρου.

και έπειτα η δεν κατάφερε να διατηρήσει την κυριαρχία της. Παρά την ανάδειξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες, όπως οι καθιερώθηκε ως η κυρίαρχη δύναμη του ουκρανικού ποδοσφαίρου. Το καλοκαίρι του 2020 προπονητής ανέλαβε ο έμπειρος Ρουμάνος τεχνικός Μιρτσέα Λουτσέσκου. Υπό την καθοδήγησή του η Ντιναμό κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν 2020-21, επιστρέφοντας στην κορυφή του ουκρανικού ποδοσφαίρου.

προπονητής ανέλαβε ο έμπειρος Υπό την καθοδήγησή του η κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν επιστρέφοντας στην κορυφή του ουκρανικού ποδοσφαίρου. Η Ντιναμό Κιέβου αγωνίζεται διαχρονικά με τα χαρακτηριστικά μπλε και λευκά χρώματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της. Στο έμβλημά της δεσπόζουν δύο χρυσά αστέρια, που συμβολίζουν συνολικά είκοσι κατακτήσεις πρωταθλημάτων, δέκα στη Σοβιετική Ένωση και δέκα στην Ουκρανία .

αγωνίζεται διαχρονικά με τα χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της. Στο έμβλημά της δεσπόζουν δύο χρυσά αστέρια, που συμβολίζουν συνολικά είκοσι κατακτήσεις πρωταθλημάτων, δέκα στη και δέκα στην . Η Ντιναμό Κιέβου υπήρξε διαχρονικά ο βασικός «αιμοδότης» της εθνικής ομάδας της Σοβιετικής Ένωσης. Πολλοί από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της εθνικής προέρχονταν από τον σύλλογο, συμβάλλοντας καθοριστικά στις μεγαλύτερες επιτυχίες του σοβιετικού ποδοσφαίρου.

Λούμπλιν, η ιστορική καρδιά της ανατολικής Πολωνίας

Μακραίωνη ιστορία και σύγχρονη ανάπτυξη, επιβλητικά μνημεία και ζωντανή πολιτιστική ζωή. Το Λούμπλιν στην ανατολική Πολωνία, θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της χώρας, καθώς συνδυάζει ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο, με ιστορικές και αρχιτεκτονικές αναφορές αιώνων, πανεπιστήμια, μουσεία και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Το Λούμπλιν είναι η όγδοη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας και η σημαντικότερη πόλη της ανατολικής πλευράς του ποταμού Βιστούλα. Αποτελεί την πρωτεύουσα του Βοεβοδάτου Λούμπλιν και φιλοξενεί περισσότερους από 336.000 κατοίκους. Βρίσκεται περίπου 153 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας, χτισμένη στο υψίπεδο του Λούμπλιν και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς, πολιτιστικούς και ακαδημαϊκούς προορισμούς της χώρας.

Η στρατηγική του θέση, ανάμεσα στην Κρακοβία και το Βίλνιους , ανέδειξε το Λούμπλιν ήδη από τον Μεσαίωνα σε σημαντικό εμπορικό και διοικητικό κέντρο. Το 1385 , μετά την Ένωση του Κρέβο μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας , η πόλη γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη.

και το , ανέδειξε το ήδη από τον σε σημαντικό εμπορικό και διοικητικό κέντρο. Το , μετά την του μεταξύ και , η πόλη γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Η σημαντικότερη στιγμή της ιστορίας της ήρθε το 1569 , όταν στο Λούμπλιν υπογράφηκε η περίφημη Ένωση του Λούμπλιν , με την οποία ιδρύθηκε η Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία , ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα κράτη της Ευρώπης εκείνης της εποχής. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1578 , η πόλη έγινε έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου του Πολωνικού Στέμματος , ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον πολιτικό της ρόλο.

, όταν στο υπογράφηκε η περίφημη του , με την οποία ιδρύθηκε η , ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα κράτη της Ευρώπης εκείνης της εποχής. Λίγα χρόνια αργότερα, το , η πόλη έγινε έδρα του , ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον πολιτικό της ρόλο. Κατά τον 16ο αιώνα, το Λούμπλιν εξελίχθηκε σε σημαντικό πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο. Υπήρξε τόπος δράσης της Μεταρρύθμισης, ενώ παράλληλα φιλοξενούσε μία από τις σημαντικότερες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. Η περίφημη Γεσίβα του Λούμπλιν προσέλκυε μαθητές από πολλές χώρες, χαρίζοντας στην πόλη το προσωνύμιο « Η Εβραϊκή Οξφόρδη».

εξελίχθηκε σε σημαντικό πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο. Υπήρξε τόπος δράσης της Μεταρρύθμισης, ενώ παράλληλα φιλοξενούσε μία από τις σημαντικότερες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. Η περίφημη Γεσίβα του Λούμπλιν προσέλκυε μαθητές από πολλές χώρες, χαρίζοντας στην πόλη το προσωνύμιο « Η ιστορική Παλιά Πόλη διατηρεί μέχρι σήμερα τον μεσαιωνικό της χαρακτήρα, με στενά πλακόστρωτα δρομάκια, πολύχρωμα αναγεννησιακά κτίρια και εντυπωσιακές εκκλησίες. Ξεχωρίζουν το Κάστρο του Λούμπλιν, η Πύλη της Κρακοβίας, η Πλατεία της Αγοράς και η ιστορική Πύλη Γκρόντσκα, που συνέδεε τη χριστιανική με την εβραϊκή συνοικία.

Η πόλη γνώρισε δύσκολες περιόδους μετά τους διαμελισμούς της Πολωνίας στα τέλη του 18ου αιώνα, περνώντας διαδοχικά στην Αυστρία , στο Δουκάτο της Βαρσοβίας και στη συνέχεια στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Παρά τις πολιτικές αλλαγές, συνέχισε να αναπτύσσεται, ιδιαίτερα μετά την κατασκευή του σιδηροδρόμου τον 19ο αιώνα, που συνέδεσε το Λούμπλιν με τη Βαρσοβία και άλλες μεγάλες πόλεις.

στα τέλη του 18ου αιώνα, περνώντας διαδοχικά στην , στο και στη συνέχεια στη Παρά τις πολιτικές αλλαγές, συνέχισε να αναπτύσσεται, ιδιαίτερα μετά την κατασκευή του σιδηροδρόμου τον 19ο αιώνα, που συνέδεσε το Λούμπλιν με τη Βαρσοβία και άλλες μεγάλες πόλεις. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της πόλης, η οποία βρέθηκε υπό γερμανική κατοχή και αποτέλεσε κέντρο των ναζιστικών επιχειρήσεων εξόντωσης των Εβραίων της κατεχόμενης Πολωνίας. Το Γκέτο του Λούμπλιν και το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαϊντάνεκ (Majdanek) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη.

αποτέλεσε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της πόλης, η οποία βρέθηκε υπό γερμανική κατοχή και αποτέλεσε κέντρο των ναζιστικών επιχειρήσεων εξόντωσης των Εβραίων της κατεχόμενης Πολωνίας. Το και το στρατόπεδο συγκέντρωσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη. Η γερμανική κατοχή σημαδεύτηκε από σκληρές διώξεις κατά του πολωνικού πληθυσμού, με ιδιαίτερη στόχευση την πνευματική και πολιτική ελίτ της πόλης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης Intelligenzaktion, πραγματοποιήθηκαν μαζικές συλλήψεις εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών, δικαστών, δικηγόρων, ιερέων, μηχανικών και φοιτητών, με στόχο την εξόντωση της πολωνικής διανόησης.

Μετά τον πόλεμο, το Λούμπλιν αναπτύχθηκε ραγδαία, επεκτάθηκε πολεοδομικά και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Πολωνίας. Σήμερα φιλοξενεί μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Maria Curie-Skłodowska και το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν, προσελκύοντας χιλιάδες φοιτητές από όλη την Ευρώπη.

αναπτύχθηκε ραγδαία, επεκτάθηκε πολεοδομικά και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Πολωνίας. Σήμερα φιλοξενεί μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το και το προσελκύοντας χιλιάδες φοιτητές από όλη την Ευρώπη. Είναι μία από τις πιο « πράσινες » πόλεις της Πολωνίας, με πολλά πάρκα , ποδηλατόδρομους και χώρους αναψυχής . Το 2011 αναγνωρίστηκε από τους Financial Times ως μία από τις καλύτερες πολωνικές πόλεις για επιχειρηματικές επενδύσεις, ενώ έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2023 και θα αποτελέσει Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2029 .

» πόλεις της Πολωνίας, με πολλά , και . Το αναγνωρίστηκε από τους ως μία από τις καλύτερες πολωνικές πόλεις για επιχειρηματικές επενδύσεις, ενώ έχει ανακηρυχθεί και θα αποτελέσει . Η πόλη διαθέτει σύγχρονες υποδομές και εξαιρετική συγκοινωνιακή σύνδεση. Το αεροδρόμιο Λούμπλιν βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του κέντρου και εξυπηρετεί διεθνείς πτήσεις, ενώ το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο συνδέει την πόλη με τη Βαρσοβία, την Κρακοβία, το Ρζεσζόφ, το Γκντίνια και πολλές ακόμη πολωνικές πόλεις.

Arena Lublin

Η Arena Lublin, η οποία από τον Φεβρουάριο του 2025 φέρει την εμπορική ονομασία Motor Lublin Arena, είναι ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό στάδιο που βρίσκεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Αποτελεί την έδρα της Μότορ Λούμπλιν και διαθέτει χωρητικότητα 15.247 θεατών.