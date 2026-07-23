Πάει στο Plan B με Κάνγκουα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αφήνει την υπέρβαση με τον Γένσεν και κυνηγάει την πιο εφικτή περίπτωση του Κάνγκουα που είχε στόχο η ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση ενός κεντρικού χαφ και βασικός στόχος της ομάδας ήταν ο Ματίας Γένσεν, μια περίπτωση που ωστόσο είχε πολλές δυσκολίες και έχει υποχωρήσει, μιας και οι «πράσινοι» δεν έχουν το περιθώριο να περιμένουν άλλο τον Δανό.

Έτσι, το «Τριφύλλι» άρχισε να εξετάζει εναλλακτικές και αυτή την στιγμή προχωράει στο Plan B που περιλαμβάνει την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, ενός ποδοσφαιριστή που ήταν στο στόχαστρο της ΑΕΚ αλλά τελικά η μεταγραφή του δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Ο 27χρονος μέσος από την Ζάμπια ανήκει στην Χάποελ Μπερ Σεβά και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, με την χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται στα 3.8 εκατ. ευρώ. Οι απολαβές του πάντως είναι χαμηλές και έτσι ο Παναθηναϊκός δεδομένα μπορεί να τον δελεάσει, με τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης αυτής να μην είναι καθόλου απαγορευτικά.

Πρόκειται για μια σαφώς πιο εφικτή περίπτωση από αυτή του Γένσεν και οι όποιες εξελίξεις αναμένονται άμεσα, αφού ο Παναθηναϊκός αρχίζει απόψε τις επίσημες υποχρεώσεις του, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Πάκσι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κάνγκουα αγωνίστηκε προχτές (21/7) στο ματς της Χάποελ απέναντι στην Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, μένοντας στο γήπεδο για 71 λεπτά και πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ της ομάδας του (ηττήθηκε με 2-1).

Το Who is Who

Ο Κάνγκουα ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, από την Happy Heart, με την Χάποελ Μπερ Σεβά να τον αποκτά τον Νοέμβριο του 2017 με την μορφή του δανεισμού για την Κ19. Αφού επέστρεψε στην ομάδα του, πήρε μεταγραφή τον Ιανουάριο του 2019 για την Μπίλντκον και το καλοκαίρι του ίδιου έτους έφυγε για την Ευρώπη και την Άρσεναλ Τούλα.

Η ρωσική ομάδα πλήρωσε 250 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει και ο Κάνγκουα αγωνίστηκε συνολικά 55 φορές με την φανέλα της, μετρώντας 6 γκολ και 9 ασίστ. Το 2022 ο Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε για 1.5 εκατ. ευρώ και τον κράτησε μέχρι το 2024, αν και ενδιάμεσα πέρασε ένα τετράμηνο στην Κορτράικ ως δανεικός (12 συμμετοχές - 2 ασίστ).

Στους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας αγωνίστηκε συνολικά 56 φορές, με απολογισμό 12 γκολ και 9 ασίστ, με την Μπερ Σεβά (που τον είχε όπως προαναφέραμε στο παρελθόν και στην Κ19) να τον αγοράζει τον Ιούλιο του 2024 για 800 χιλ. ευρώ. Έκτοτε έχει καταγράψει 83 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 29 γκολ και 18 ασίστ,

Σε διεθνές επίπεδο έχει αγωνιστεί 43 φορές με την Εθνική της Ζάμπια, μετρώντας 7 γκολ, ενώ στο παρελθόν πέρασε και από την Κ23.