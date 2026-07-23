Η Ευρώπη επιστρέφει! SuperSub* στις μάχες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού!

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις επιστρέφουν και μαζί τους ξεκινά ένα νέο ποδοσφαιρικό ταξίδι γεμάτο φιλοδοξίες, προκλήσεις και μεγάλες βραδιές.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα προκριματικά του UEFA Conference League και του UEFA Europa League αντίστοιχα, με στόχο να βάλουν τις βάσεις για μια ακόμη ευρωπαϊκή πορεία.

Η νέα αγωνιστική περίοδος φέρνει νέες προσδοκίες, νέα πρόσωπα και την ευκαιρία για ένα δυναμικό ξεκίνημα. Στη Superbet, η δράση των ευρωπαϊκών προκριματικών συνοδεύεται από Super αποδόσεις* και μια ολοκληρωμένη εμπειρία που κάνει κάθε λεπτό των αναμετρήσεων ακόμη πιο συναρπαστικό.

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Αν ο παίκτης που έχει επιλεγεί για σκόρερ αντικατασταθεί και ο ποδοσφαιριστής που θα περάσει στη θέση του σκοράρει, το γκολ υπολογίζεται και στο στοίχημα του παίκτη που βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο.

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🍀 Παναθηναϊκός – Η νέα ευρωπαϊκή πορεία ξεκινά από την Ουγγαρία

Η νέα αγωνιστική περίοδος αρχίζει και μαζί της ξεκινούν οι πρώτες μεγάλες προκλήσεις. Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την Πάκσι, στον πρώτο αγώνα του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League, με μοναδικό στόχο να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς την πρόκριση.

Η νέα αγωνιστική περίοδος σηματοδοτεί και την έναρξη μιας νέας εποχής, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να πραγματοποιεί το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο των «πρασίνων». Το ενδιαφέρον στρέφεται και στα νέα πρόσωπα του ρόστερ, αλλά και στους παίκτες που καλούνται να ηγηθούν από το πρώτο κιόλας παιχνίδι.

Ο Ανδρέας Τεττέη αναμένεται να αποτελέσει ξανά το βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση, ενώ δημιουργία και ποιότητα μπορούν να προσφέρουν οι Βιθέντε Ταμπόρδα και Σαντίνο Αντίνο, δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων, που θα επιδιώξουν να αφήσουν από νωρίς το αποτύπωμά τους.

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ΠΑΟΚ – Πρώτη ευρωπαϊκή μάχη με οδηγό το νέο ξεκίνημα

Η ευρωπαϊκή σεζόν αρχίζει και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου σε ουδέτερη έδρα στην Πολωνία, για τον πρώτο αγώνα του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League. Ένα απαιτητικό ζευγάρι που αναμένεται να δοκιμάσει από νωρίς τον Δικέφαλο του Βορρά.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια νέα αγωνιστική περίοδο με τον Αλέσιο Λίσι στον πάγκο, ο οποίος καλείται να παρουσιάσει έναν ΠΑΟΚ με νέα ταυτότητα και υψηλές φιλοδοξίες. Η πρόκριση αποτελεί τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν και ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό εκφραστή της δημιουργίας, ενώ ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς παραμένει μία από τις σημαντικότερες επιθετικές απειλές της ομάδας. Ο ενθουσιασμός του Ζαφείρη και η παρουσία του Μαντί Καμαρά στον άξονα αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε μια αναμέτρηση όπου οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις απαιτούν συγκέντρωση, χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ θέλει να δείξει από νωρίς ότι είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στη Superbet, κάθε στιγμή των ευρωπαϊκών προκριματικών αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον με Super αποδόσεις* μια ολοκληρωμένη στοιχηματική εμπειρία για όλες τις μεγάλες αναμετρήσεις.



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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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