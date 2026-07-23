Η Νιούκαστλ ολοκληρώνει το deal με τη Μονακό για τον Αλαντζί Μπαμπά (pic)

Η Νιούκαστλ ενισχύει σημαντικά τη μεσαία της γραμμή, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Μονακό για την απόκτηση του Αλαντζί Μπαμπά, σε μια μεταγραφή που φτάνει τα 41 εκατ. ευρώ.

Η μεταγραφή του Αλαντζί Μπαμπά στη Νιούκαστλ μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει την οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Οι «καρακάξες» τα βρήκαν με τη Μονακό για ένα πακέτο που αγγίζει τα 41 εκατ. ευρώ, ενώ ο ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται για τις ιατρικές εξετάσεις και ταξίδεψε στην Αγγλία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι προσωπικοί όροι έχουν συμφωνηθεί, με τη Μονακό να δίνει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μετακίνησης στη Νιούκαστλ, με τους Γάλλους να κρατάνε και ένα ποσοστό μεταπώλησης 15% σε ενδεχόμενη μελλοντική πώληση του ποδοσφαιριστή.

🚨⚪️⚫️ Aladji Bamba to Newcastle, here we go! Deal done with AS Monaco for €41m package, medical authorized.



Bamba travelled to England to complete his move, as @FabriceHawkins reports. Green light from Monaco.



Personal terms also agreed with #NUFC. pic.twitter.com/KGapWfpoOr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2026