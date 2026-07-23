Η Νιούκαστλ ολοκληρώνει το deal με τη Μονακό για τον Αλαντζί Μπαμπά (pic)

Η μεταγραφή του Αλαντζί Μπαμπά στη Νιούκαστλ μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει την οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Οι «καρακάξες» τα βρήκαν με τη Μονακό για ένα πακέτο που αγγίζει τα 41 εκατ. ευρώ, ενώ ο ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται για τις ιατρικές εξετάσεις και ταξίδεψε στην Αγγλία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι προσωπικοί όροι έχουν συμφωνηθεί, με τη Μονακό να δίνει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μετακίνησης στη Νιούκαστλ, με τους Γάλλους να κρατάνε και ένα ποσοστό μεταπώλησης 15% σε ενδεχόμενη μελλοντική πώληση του ποδοσφαιριστή.