Δεν πέρασε η πρόταση για την αύξηση των ξένων, στο τραπέζι για τη σεζόν 2027-28

Η αύξηση των ξένων παικτών στην Stoiximan Greek Basketball League μετά από την πρόταση της ΑΕΚ δεν πέρασε, με το θέμα να συζητείται και πάλι στις 10 Σεπτεμβρίου για τη σεζόν 2027-28.

Η πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν πέρασε τελικά, με την ΕΟΚ μάλιστα να εκφράζει την αντίθεσή της και να προτείνει να αγωνίζονται υποχρεωτικά δύο γηγενείς στην πεντάδα στην Stoiximan GBL.

H αύξηση των ξένων παικτών δεν προχώρησε τελικά για τη φετινή σεζόν, αλλά θα πέσει και πάλι στο τραπέζι στις 10 Σεπτεμβρίου, αναφορικά όμως με την περίοδο 2027-28.

Υπενθυμίζουμε πως με το παρόν σύστημα κάθε ομάδα μπορεί να έχει 8 δηλωμένους παίκτες στη λίστα της στην Stoiximan GBL και να χρησιμοποιεί τους 6 σε κάθε ματς.