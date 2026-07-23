Παναθηναϊκός - Κάνγκουα: Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο παίκτης μέχρι τη League phase του Conference

Εφόσον ο Παναθηναϊκός προχωρήσει στην απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, ο ποδοσφαιριστής δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός έχει στραφεί στην περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα για την θέση του κεντρικού χαφ, με τον 27χρονο άσο από την Ζάμπια ωστόσο να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League, εφόσον αποκτηθεί.

Ο λόγος είναι πως συμμετείχε ήδη στα προκριματικά του Champions League με την φανέλα της Χάποελ Μπερ Σεβά, βρίσκοντας μάλιστα και δίχτυα στην αναμέτρηση με την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, κάτι που σημαίνει πως εάν μεταγραφεί στο «Τριφύλλι» θα μπορεί να αγωνιστεί μόνο στην League Phase (εφόσον φτάσουν μέχρι εκεί οι «πράσινοι»).

Το Who is Who

Ο Κάνγκουα ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, από την Happy Heart, με την Χάποελ Μπερ Σεβά να τον αποκτά τον Νοέμβριο του 2017 με την μορφή του δανεισμού για την Κ19. Αφού επέστρεψε στην ομάδα του, πήρε μεταγραφή τον Ιανουάριο του 2019 για την Μπίλντκον και το καλοκαίρι του ίδιου έτους έφυγε για την Ευρώπη και την Άρσεναλ Τούλα.

Η ρωσική ομάδα πλήρωσε 250 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει και ο Κάνγκουα αγωνίστηκε συνολικά 55 φορές με την φανέλα της, μετρώντας 6 γκολ και 9 ασίστ. Το 2022 ο Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε για 1.5 εκατ. ευρώ και τον κράτησε μέχρι το 2024, αν και ενδιάμεσα πέρασε ένα τετράμηνο στην Κορτράικ ως δανεικός (12 συμμετοχές - 2 ασίστ).

Στους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας αγωνίστηκε συνολικά 56 φορές, με απολογισμό 12 γκολ και 9 ασίστ, με την Μπερ Σεβά (που τον είχε όπως προαναφέραμε στο παρελθόν και στην Κ19) να τον αγοράζει τον Ιούλιο του 2024 για 800 χιλ. ευρώ. Έκτοτε έχει καταγράψει 83 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 29 γκολ και 18 ασίστ,

Σε διεθνές επίπεδο έχει αγωνιστεί 43 φορές με την Εθνική της Ζάμπια, μετρώντας 7 γκολ, ενώ στο παρελθόν πέρασε και από την Κ23.