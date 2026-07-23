Ντιναμό Κιέβου: Διαθέσιμος ο Σιτς για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολέξι Σιτς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ντιναμό Κιέβου, δηλώθηκε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Αποστολή στην Πολωνία

Με μία... ενίσχυση της τελευταίας στιγμής θα υποδεχθεί στο ουδέτερο Λούμπλιν της Πολωνίας, η Ντιναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ (23/7 20:00 ώρα Ελλάδος), για τον 2ο προκριματικό του Europa League.

Οι Ουκρανοί πρόλαβαν την προθεσμία και δήλωσαν στην ευρωπαϊκή τους λίστα τον Ολέξι Σιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε την Τρίτη (21/7) από τη Ντιναμό.

Ενίσχυση λοιπόν στα δεξιά της άμυνας και μένει να φανεί αν ο Ίγκορ Κόστιουκ επιλέξει τον έμπειρο Τόμας Κεντζιόρα για εκείνη τη θέση ή θα εμπιστευτεί τον 25χρονο Ολέξι Σιτς.

