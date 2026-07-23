Ντιναμό Κιέβου: Διαθέσιμος ο Σιτς για το ματς με τον ΠΑΟΚ

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Με μία... ενίσχυση της τελευταίας στιγμής θα υποδεχθεί στο ουδέτερο Λούμπλιν της Πολωνίας, η Ντιναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ (23/7 20:00 ώρα Ελλάδος), για τον 2ο προκριματικό του Europa League.
Οι Ουκρανοί πρόλαβαν την προθεσμία και δήλωσαν στην ευρωπαϊκή τους λίστα τον Ολέξι Σιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε την Τρίτη (21/7) από τη Ντιναμό.
Ενίσχυση λοιπόν στα δεξιά της άμυνας και μένει να φανεί αν ο Ίγκορ Κόστιουκ επιλέξει τον έμπειρο Τόμας Κεντζιόρα για εκείνη τη θέση ή θα εμπιστευτεί τον 25χρονο Ολέξι Σιτς.