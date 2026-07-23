Παναθηναϊκός: Η συμφωνία με Κάνγκουα επί Μπενίτεθ, το... μπάσιμο της ΑΕΚ και το πλεονέκτημα του «Τριφυλλιού»

Όλα τα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα, στον οποίον έχει στραφεί ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής.

Το «Τριφύλλι» βρίσκεται σε αναζήτηση χαφ και η περίπτωση που έχει προκριθεί αυτή την στιγμή είναι εκείνη του Κινγκς Κάνγκουα, που αγωνίζεται στην Χάποελ Μπερ Σεβά και βρισκόταν και στο στόχαστρο της ΑΕΚ.

Το όνομά του δεν είναι καινούριο για τον Παναθηναϊκό, αφού ο μέσος από την Ζάμπια απασχόλησε την ομάδα επί Ράφα Μπενίτεθ και μάλιστα την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου επετεύχθη καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό ωστόσο επηρέασε τα πράγματα, με τον Παναθηναϊκό να διαπραγματεύεται με την Χάποελ περιμένοντας παράλληλα την οριστικοποίηση του νέου του τεχνικού, την στιγμή που και ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε την δική του έρευνα για τον ποδοσφαιριστή.

Όταν εκδήλωσε το ενδιαφέρον της η ΑΕΚ η τιμή που αποτέλεσε βάση των συζητήσεων ανέβηκε κατά πολύ, όμως το μεγάλο πλεονέκτημα του «Τριφυλλιού» ήταν ότι επέτρεψε στον ποδοσφαιριστή να παίξει στα προκριματικά του Champions League, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί με την πράσινη φανέλα να αγωνιστεί μόνο στην League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, μετά το φινάλε του αποψινού αγώνα με την Πάκσι.

Το Who is Who

Ο Κάνγκουα ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του, από την Happy Heart, με την Χάποελ Μπερ Σεβά να τον αποκτά τον Νοέμβριο του 2017 με την μορφή του δανεισμού για την Κ19. Αφού επέστρεψε στην ομάδα του, πήρε μεταγραφή τον Ιανουάριο του 2019 για την Μπίλντκον και το καλοκαίρι του ίδιου έτους έφυγε για την Ευρώπη και την Άρσεναλ Τούλα.

Η ρωσική ομάδα πλήρωσε 250 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει και ο Κάνγκουα αγωνίστηκε συνολικά 55 φορές με την φανέλα της, μετρώντας 6 γκολ και 9 ασίστ. Το 2022 ο Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε για 1.5 εκατ. ευρώ και τον κράτησε μέχρι το 2024, αν και ενδιάμεσα πέρασε ένα τετράμηνο στην Κορτράικ ως δανεικός (12 συμμετοχές - 2 ασίστ).

Στους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας αγωνίστηκε συνολικά 56 φορές, με απολογισμό 12 γκολ και 9 ασίστ, με την Μπερ Σεβά (που τον είχε όπως προαναφέραμε στο παρελθόν και στην Κ19) να τον αγοράζει τον Ιούλιο του 2024 για 800 χιλ. ευρώ. Έκτοτε έχει καταγράψει 83 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 29 γκολ και 18 ασίστ,

Σε διεθνές επίπεδο έχει αγωνιστεί 43 φορές με την Εθνική της Ζάμπια, μετρώντας 7 γκολ, ενώ στο παρελθόν πέρασε και από την Κ23.