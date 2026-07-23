Τζόλης: «Θέλω χρόνο να το συνειδητοποιήσω - Ανυπομονώ για το πρώτο μου γκολ στο Emirates»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Άρσεναλ έκανε ο Χρήστος Τζόλης, λέγοντας πως θα χρειαστεί χρόνο για να συνηδητοποιήσει αυτό που πέτυχε, ενώ δήλωσε ανυπόμονος για τα παιχνίδια.

Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Άρσεναλ. Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Κλάμπ Μπριζ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας, με την ομάδα του Αρτέτα να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη αφού η μεταγραφή του έφτασε τα 40 εκατ. ευρώ και έγινε η πιο ακριβή Έλληνα παίκτη.



Κάπως έτσι μετά από μια εξαιρετική σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο, ο Χρήστος Τζόλης φτάνει στο βόρειο Λονδίνο με όρεξη και «διψασμένος για γκολ», όπως ο ίδιος τόνισε στα πρώτα του λόγια ως «κακονιέρηδες» στην ιστοσελίδα της Άρσεναλ:

«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσω, νομίζω!» είπε. «Είναι απολύτως εκπληκτικό να υπογράφω για έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, τους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος που θα είμαι μέλος αυτής της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Όταν ο μάνατζέρ μου έλεγε ότι ίσως ήταν μια πιθανότητα, ήμουν ήδη ενθουσιασμένος. Μετά άρχισε να γίνεται πιο σοβαρό και τώρα είμαι εδώ.

Είχα μια ωραία συζήτηση με τον Μίκελ Αρτέτα. Ήταν περίπου μία ώρα. Μιλήσαμε για τα πάντα, για τον σύλλογο, για τον εαυτό μου, για τα σχέδιά του, για μένα φυσικά, για την ομάδα. Ήταν μόνο θετικά πράγματα», τόνισε ο Έλληνας διεθνής επιθετικός.

«Είμαι άμεσος παίκτης, επιλέγω γκολ ή ασίστ. Αυτή είναι η άποψή μου ως επιθετικός, ως εξτρέμ. Πάντα...πεινάω να σκοράρω ή να δώσω την τελευταία πάσα στους συμπαίκτες μου. Και μπορώ να πω ότι δουλεύω σκληρά για την ομάδα, επίσης και στο αμυντικό κομμάτι», πρόσθεσε.

«Μπορώ να πω λίγο πολύ ότι γνωρίζω το επίπεδο της Premier League . Ξέρω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά, είναι διαφορετικό αν παίζεις για τη Νόριτς ή την Άρσεναλ, νομίζω ότι έχεις περισσότερο την μπάλα ως παίκτης της Άρσεναλ. Έτσι επιτιθέμεθα περισσότερο στις άλλες ομάδες. Είναι πολύ σωματικά, το πρωτάθλημα και η ποιότητα είναι πολύ υψηλή, οπότε είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Επίσης, στο Champions League είναι αρκετά υψηλό, οπότε πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι είναι σαν ένα παιχνίδι Champions League εδώ στην Premier League».

«Μου αρέσει να παρακολουθώ ποδόσφαιρο, ξέρω τα πάντα για την Premier League, ξέρω τα πάντα για την Άρσεναλ», είπε. «Παρακολούθησα τόσα πολλά παιχνίδια φέτος και παίξαμε μεταξύ μας. Ήταν 0-3 στο γήπεδό μας. Μπορώ να πω ότι ήταν η πιο δύσκολη ομάδα εναντίον της οποίας έχω παίξει μέχρι στιγμής. Παίξαμε εναντίον άλλων μεγάλων ομάδων, αλλά εναντίον της Άρσεναλ, είχαμε τις περισσότερες δυσκολίες να δημιουργήσουμε καθαρές ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι πολύ καθαρές. Ήταν επίσης πολύ αποτελεσματικοί και σκόραραν τρία καταπληκτικά γκολ εναντίον μας, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα στο τέλος.»

Τώρα ο Τζόλης ανυπομονεί να γίνει μέλος της Άρσεναλ:

«Αυτό είναι το καλύτερο μέρος όταν παίζεις για μια τόσο μεγάλη ομάδα», τόνισε. «Φυσικά και είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα για να είσαι παίκτης, αλλά νομίζω ότι απλά πρέπει να το απολαμβάνεις.

Θα πρέπει να δουλεύεις σκληρά σε κάθε προπόνηση και μετά πρέπει να το δείχνεις στο γήπεδο. Ανυπομονώ πραγματικά, να δω τα παιδιά, να γνωρίσω όλους στην ομάδα και να παίξουμε όλοι μαζί. Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα, ανυπομονώ για το πρώτο μου παιχνίδι», συμπλήρωσε.



Ανυπομονεί επίσης να αποκαλεί το Emirates Stadium σπίτι του, αφού έπαιξε εδώ πριν από πέντε χρόνια:

«Είναι πραγματικά απίστευτο που έκανα το ντεμπούτο μου στην Premier League στο Emirates. Το έλεγα αυτό την άλλη μέρα στην οικογένειά μου, ήταν μια υπέροχη ανάμνηση. Ήμουν ερωτευμένος με το γήπεδο. Πάντα έλεγα ότι ήταν ένα από τα καλύτερα γήπεδα που έχω παίξει. Στο τέλος χάσαμε με 1-0, αλλά μου άρεσε πολύ το πρώτο μου παιχνίδι, οπότε θα θυμάμαι πάντα ότι έπαιξα εδώ στο Emirates. Ανυπομονώ να ξαναπαίξω.

Είχα ένα καλό καλοκαίρι. Είχα 27 ημέρες διακοπών, όχι ολόκληρες, δούλεψα επίσης για να είμαι έτοιμος επειδή, όπως σας είπα, άκουσα τις φήμες, οπότε είπα ότι πρέπει να είμαι έτοιμος. Πρέπει να είμαι σε καλή φόρμα και σε φόρμα. Έτσι δούλεψα σκληρά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, έκανα ήδη προετοιμασία με την Μπριζ για δύο εβδομάδες, οπότε είμαι αρκετά έτοιμος για να αρχίσω να ζω εδώ.

Οι στόχοι μου είναι να κερδίσω τίτλους, φυσικά. Νομίζω ότι για όλους ο στόχος είναι εκεί, όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο παιχνιδιού με την ομάδα, μετά τα υπόλοιπα θα έρθουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ καλά στην ομάδα, να έχω ένα καλό συναίσθημα, να παίξω όσο το δυνατόν περισσότερο και τότε θα είμαστε πολύ καλοί, πιστεύω.

Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της καταπληκτικής ομάδας. Ανυπομονώ να συναντήσω όλους στο γήπεδο, στο στάδιο και να σκοράρω το πρώτο μου γκολ στο Emirates».