ΠΑΟΚ για Τζόλη: «Συνέχισε να πετάς ψηλά» (pics)

Το «μπαμ» έσκασε, ο Χρήστος Τζόλης έγινε κάτοικος Λονδίνου και ο ΠΑΟΚ έστειλε το «ασπρόμαυρο» μήνυμά του.

Ο 24χρονος εξτρέμ έγινε και με τη... βούλα κανονιέρης, εξαργυρώνοντας τη μαγική σεζόν με τη Μπριζ. Ο Χρήστος Τζόλης δεν τα έβαλε ποτέ κάτω, δεν τον πτόησε η «ανορθογραφία» της Νόριτς, πάλεψε, δούλεψε και δικιαώθηκε.

Μία ακόμα περήφανη στιγμή για το PAOK Academy και την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα ασπρόμαυρα φυτώρια, στα οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο Χρήστος Τζόλης.

«Πάντα περήφανοι για τα παιδιά μας - Συνέχισε να πετάς ψηλά Χρήστο», ήταν το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τον Τζόλη, συνοδευόμενο με τα... ασπρόμαυρα best of από την ηλικία των 10-11 ετών έως και την πρώτη ομάδα.