Παναθηναϊκός: Ψάχνει κόντρα στην Πάκσι την πρώτη του νίκη στην Ουγγαρία

Εάν ο Παναθηναϊκός φύγει με τη νίκη από την έδρα της Πάκσι, αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που θα το έχει καταφέρει σε ουγγρικό έδαφος.

Στις ευρωπαϊκές του εξορμήσεις, ο Παναθηναϊκός δεν έχει συναντήσει πολλές φορές αντιπάλους από την Ουγγαρία. Συνολικά, οι «πράσινοι» έχουν δώσει πέντε αναμετρήσεις απέναντι σε ουγγρικούς συλλόγους, αντιμετωπίζοντας μόνο τη Φερεντσβάρος και τη Χόνβεντ.

Η Φερεντσβάρος είναι η ομάδα που έχει βρεθεί περισσότερες φορές στον δρόμο του «Τριφυλλιού», με τις δύο ομάδες να έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές στην Ευρώπη. Η πιο πρόσφατη ήταν την περσινή σεζόν στη League Phase του Europa League, ενώ είχαν προηγηθεί οι μονομαχίες τους στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της περιόδου 1969-70. Αντίθετα, η Χόνβεντ αποτέλεσε αντίπαλο του Παναθηναϊκού μόνο μία φορά, στο Κύπελλο UEFA της σεζόν 1987-88.

Όσον αφορά τα παιχνίδια που διεξήχθησαν επί ουγγρικού εδάφους, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη του νίκη. Σε τρεις επισκέψεις του στη χώρα έχει απολογισμό δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Τα δύο θετικά αποτελέσματα ήρθαν απέναντι στη Φερεντσβάρος (0-0 το 1969 και 1-1 το 2025), ενώ η μοναδική του ήττα ήταν το 5-2 από τη Χόνβεντ, ένα σκορ που δεν αποδείχθηκε αρκετό για τους Ούγγρους, αφού στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ οι «πράσινοι» επικράτησαν με 5-1 και πανηγύρισαν μία από τις πιο εντυπωσιακές προκρίσεις της ευρωπαϊκής τους ιστορίας.

Η αποψινή αναμέτρηση με την Πάκσι δίνει πλέον στον Παναθηναϊκό την ευκαιρία όχι μόνο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League, αλλά και να πετύχει για πρώτη φορά ένα ευρωπαϊκό «διπλό» στην Ουγγαρία.

Αναλυτικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία:

1969-70 (Κύπελλο Πρωταθλητριών): Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 0-0

1987-88 (Κύπελλο UEFA): Χόνβεντ - Παναθηναϊκός 5-2

2025-26 (Europa League): Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1