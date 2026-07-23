Τα Facts & Figures του Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ

Πολύτιμες στατιστικές πληροφορίες ενόψει της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Ο Δικέφαλος κάνει... σέντρα για τη φετινή σεζόν στην ανατολική Πολωνία και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ παραθέτει χρήσιμες στατιστικές πληροφορίες ενόψει της αναμέτρησης με τους Ουκρανούς.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.

Η αφετηρία της φετινής χρονιάς για τον ΠΑΟΚ το Λιούμπλιν της Πολωνίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.