Τα Facts & Figures του Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος κάνει... σέντρα για τη φετινή σεζόν στην ανατολική Πολωνία και η ασπρόμαυρη ΠΑΕ παραθέτει χρήσιμες στατιστικές πληροφορίες ενόψει της αναμέτρησης με τους Ουκρανούς.
Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.
Η αφετηρία της φετινής χρονιάς για τον ΠΑΟΚ το Λιούμπλιν της Πολωνίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
- Τις τρεις προηγούμενες σεζόν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ως γηπεδούχος και τις συνδύασε με πρόκριση. Το 2023-24 με την Μπεϊτάρ (0-0), το 2024-25 με την Μπάνια Λούκα (3-2) και το 2025-26 με την Βολφσμπέργκερ (0-0).
- Αυτή είναι η 18η διαδοχική χρονιά που ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις υποχρεώσεις του καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο, ή νωρίς τον Αύγουστο. Η έναρξη αυτής της «διαδικασίας» έγινε στις 30 Ιουλίου 2009 με την αναμέτρηση Βαλερέγκα – ΠΑΟΚ 1-2, όταν ο Δικέφαλος αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι νωρίτερα από τον Αύγουστο.
- Ο ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League έχει δώσει 36 αναμετρήσεις (22 νίκες – 8 ισοπαλίες – 6 ήττες) με τελευταία από αυτές να είναι το ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0 στις 28 Αυγούστου 2025.