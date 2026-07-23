Στο Περιστέρι Betsson ως το 2029 ο Ξανθόπουλος

Περιστέρι Betsson και Βασίλης Ξανθόπουλος επέκτειναν τη συνεργασία τους και ο 42χρονος κόουτς θα είναι στον πάγκο της ομάδας ως το 2029.

Ο Ξανθόπουλος στην πρώτη του χρονιά ως προπονητής έκανε εξαιρετική δουλειά σε Ελλάδα και Ευρώπη, πηγαίνοντας με το Περιστέρι Betsson ως τους «8» του FIBA Europe Cup και στη Stoiximan GBL στην 6η θέση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διοίκησης στον Έλληνα τεχνικό, στη φιλοσοφία του και στο αγωνιστικό πλάνο που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.

Με την εργατικότητα, τη συνέπεια και την προπονητική του προσέγγιση, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έχει θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ομάδας με ξεκάθαρη ταυτότητα, υψηλές φιλοδοξίες και προοπτική διαρκούς εξέλιξης.

Κεντρικό πυλώνα αυτού του κοινού πλάνου αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη νέων ταλαντούχων αθλητών, με την παροχή των ευκαιριών και του κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να εξελιχθούν και να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος του συλλόγου.

Με κοινό όραμα τη διατήρηση του Περιστερίου Betsson σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα διεκδικεί σημαντικές επιτυχίες τα επόμενα χρόνια, οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί, με πίστη, ενθουσιασμό και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, έως το καλοκαίρι του 2029.

Η οικογένεια του Περιστερίου Betsson εύχεται στον Βασίλη Ξανθόπουλο υγεία και πολλές επιτυχίες στον πάγκο της ομάδας μας!».