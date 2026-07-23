Επιστρέφει στην ΑΕΚ ο Ανάκογλου, ανέλαβε βοηθός προπονητή στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου

H διοίκηση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ αναβαθμίζει το τεχνικό επιτελείο της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου με τον Δημήτρης Ανάκογλου που αναλαμβάνει βοηθός προπονητής.

Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη και παράλληλα μια κίνηση επένδυσης σε μια νέα γενιά στελεχών που έχουν συνδεθεί με τον οργανισμό και την ιστορία της ομάδας μας. Θυμίζουμε πως ο Δημήτρης Ανάκογλου έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ΑΕΚ. Φόρεσε τη φανέλα της Ενωσης από το 2013 έως το 2016, αποτελώντας έναν από τους αρχηγούς της ομάδας εκείνη την περίοδο.

Αναλυτικά:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Ανάκογλου, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μας και αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού προπονητή στο τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Ο Δημήτρης Ανάκογλου φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ από το 2013 έως το 2016, αποτελώντας έναν από τους αρχηγούς της ομάδας. Με το ήθος και την αγωνιστική του ποιότητα, άφησε το δικό του στίγμα στο ανδρικό τμήμα Ποδοσφαίρου του Συλλόγου. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες της Α’ Εθνικής, προτού ολοκληρώσει φέτος την λαμπρή ποδοσφαιρική του καριέρα.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Δημήτρης Ανάκογλου δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιστρέφω στην ομάδα με την οποία έχω ταυτιστεί ποδοσφαιρικά. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα να κάνω το πρώτο μου βήμα στην προπονητική φορώντας ξανά το έμβλημα της ΑΕΚ. Το ποδόσφαιρο γυναικών είναι μια νέα πρόκληση για εμένα, όμως στο μυαλό μου υπάρχει μόνο ένα ποδόσφαιρο. Οι αξίες, η δουλειά, η προσπάθεια και η δίψα για εξέλιξη είναι ίδιες, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει ΑΕΚ. Είναι ένας σύλλογος που οφείλει να πρωταγωνιστεί, να διεκδικεί τίτλους και να βρίσκεται στην κορυφή σε όλα τα επίπεδα. Αυτός είναι και ο στόχος μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο και θα δουλέψουμε καθημερινά, με αφοσίωση και συνέπεια για να τον πετύχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά».

Δημήτρη, καλώς όρισες ξανά σπίτι σου!».