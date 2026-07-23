Συναγερμός ξανά στη Λαμία: Εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου

Συναγερμό στη Λαμία προκάλεσαν τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΕΟΔΥ καθώς εντοπίστηκε σαλμονέλα, και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το μικρόβιο εντοπίστηκε εργαστηριακά από τον ΕΟΔΥ σε ακόμη δύο παρτίδες από κατάστημα της πόλης, οι οποίες προέρχονται από δύο επιπλέον προμηθευτές.

Θετικά στη σαλμονέλα ήταν δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου, αλλά και από σουβλάκι κοτόπουλου, ενώ στην περίπτωση του δεύτερου καταστήματος, το μοναδικό άτομο που είχε φάει και είχε παρουσιάσει συμπτώματα… δεν είχε καταναλώσει κοτόπουλο. Όπως προέκυψε το κοτόπουλο είχε αποθηκευτεί μαζί με άλλα προϊόντα, οπότε πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και τα δείγματα βρέθηκαν θετικά.

Οι ειδικοί επιμένουν ότι το μαγείρεμα σκοτώνει το μικρόβιο της σαλμονέλας, όταν το κρέας ξεπεράσει τους 65 βαθμούς (στο εσωτερικό του) για 10-15 λεπτά. Στους 74 βαθμούς που είναι η θερμοκρασία ασφαλείας για όλα τα φαγητά, η σαλμονέλα εξοντώνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Επειδή όμως τα οικιακά θερμόμετρα δεν είναι πάντα αξιόπιστα και μπορεί να χάνουν ακόμη και 2-3 βαθμούς και προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι όλη η μάζα του φαγητού έχει πιάσει και κρατήσει τους σωστούς βαθμούς, το αφήνουμε για 2-3 λεπτά.

Πηγή: ethnos.gr