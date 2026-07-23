«Παίρνει τον Γουέντελ Μουρ η Παρτιζάν»

Η Παρτιζάν φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση και τέταρτου παίκτη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τους Κεβάριους Χέις, Λαμάρ Στίβενς και Αλεσάντρο Παγιόλα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mozzart Sport», η Παρτιζάν είναι κοντά στον Γουέντελ Μουρ. Ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη μετά την αποδέσμευσή του από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα για την υπογραφή του, αφήνοντας πίσω τη Χάποελ Τελ Αβίβ που αποτελούσε τον βασικό ανταγωνιστή τους.

Ο Μουρ έχει καταγράψει 96 συμμετοχές σε τέσσερις σεζόν στο NBA με τους Τίμπεργουλβς, τους Πίστονς και τους Χόρνετς με μέσο όρο 2,3 πόντους ανά αγώνα. Την περασμένη σεζόν έπαιξε σε μόλις 6 ματς με τους Πίστονς, ενώ με τη θυγατρική τους ομάδα στη G-League είχε 19.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ κατά μέσο όρο.