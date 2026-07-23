Προγνωστικά Πάκσι – Παναθηναϊκός: Κάνει δυναμικό ξεκίνημα

Η Πάκσι υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Paksi FC Stadion», στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 30 Ιουλίου.

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε παρακάτω τα προγνωστικά ποδοσφαίρου.

Ανάλυση Πάκσι

Η Πάκσι πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του ουγγρικού πρωταθλήματος, πίσω από την πρωταθλήτρια Γκιόρι και τη δεύτερη Φερεντσβάρος. Μπορεί να μην κατάφερε να κάνει το three-peat στο Κύπελλο, το οποίο είχε κατακτήσει το 2024 και το 2025, όμως επιβεβαίωσε την ανοδική της πορεία τα τελευταία χρόνια.

Ανάλυση Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε την περσινή σεζόν, καθώς δεν κατέκτησε κάποιον τίτλο και τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Stoiximan Super League, μένοντας μακριά από τη μάχη του πρωταθλήματος. Παράλληλα, αποκλείστηκε και από το Κύπελλο Ελλάδας στα ημιτελικά από τον ΠΑΟΚ, με δύο ήττες.

Δείτε τα προγνωστικά Πάκσι – Παναθηναϊκός!

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