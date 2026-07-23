Τζόλης: Το συγκινητικό «αντίο» στην Κλαμπ Μπριζ μετά τη μεταγραφή στην Άρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης αποχαιρέτησε την Κλαμπ Μπριζ με ένα συγκινητικό μήνυμα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Άρσεναλ.

Ο κύκλος του Χρήστου Τζόλη στην Κλαμπ Μπριζ έκλεισε και επίσημα, με τον Έλληνα διεθνή να αποχαιρετά τον βελγικό σύλλογο μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην Άρσεναλ, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της διετούς παρουσίας του στο Βέλγιο.

Ο Τζόλης αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Κλαμπ Μπριζ, καταγράφοντας σημαντικές εμφανίσεις σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας πανηγύρισε την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, του Κυπέλλου Βελγίου και του πρωταθλήματος, ενώ έζησε και δυνατές στιγμές στο Champions League.

Με το μήνυμά του, ο Έλληνας άσος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συμπαίκτες, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και τον κόσμο της Κλαμπ Μπριζ, τονίζοντας πως θα κρατήσει για πάντα τις αναμνήσεις που δημιούργησε στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Έλληνας παίκτης