Τζόλης: Το συγκινητικό «αντίο» στην Κλαμπ Μπριζ μετά τη μεταγραφή στην Άρσεναλ

Ο κύκλος του Χρήστου Τζόλη στην Κλαμπ Μπριζ έκλεισε και επίσημα, με τον Έλληνα διεθνή να αποχαιρετά τον βελγικό σύλλογο μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην Άρσεναλ, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της διετούς παρουσίας του στο Βέλγιο.
Ο Τζόλης αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Κλαμπ Μπριζ, καταγράφοντας σημαντικές εμφανίσεις σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας πανηγύρισε την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, του Κυπέλλου Βελγίου και του πρωταθλήματος, ενώ έζησε και δυνατές στιγμές στο Champions League.
Με το μήνυμά του, ο Έλληνας άσος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συμπαίκτες, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και τον κόσμο της Κλαμπ Μπριζ, τονίζοντας πως θα κρατήσει για πάντα τις αναμνήσεις που δημιούργησε στον σύλλογο.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Έλληνας παίκτης
«Τι ταξίδι ήταν τα τελευταία δύο χρόνια.
Από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ και του Βελγικού Κυπέλλου μέχρι να γίνουμε πρωταθλητές Βελγίου και από αξέχαστες νύχτες του Champions League μέχρι την υπέροχη ατμόσφαιρα στο Γιαν Μπρέιντελ, αυτό το κεφάλαιο μου έδωσε τόσα πολλές στιγμές, που θα τις κοιτάξω πάντα με υπερηφάνεια.
Απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν μέρος αυτού του κεφάλαιου. Στους συναδέλφους μου, τους προπονητές, το προσωπικό και σε όλους γύρω από το σύλλογο, σας ευχαριστώ για την πίστη που μου δείξατε και για τη βοήθεια που μου έδωσαν κάθε μέρα. Σήμανε πολλά για εμάς.
Και στους οπαδούς… σας ευχαριστώ για όλα. Από την πρώτη μέρα που με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι. Η υποστήριξή σας, το πάθος σας και η ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε στο Γιαν Μπρέιντελ έκανε κάθε αγώνα ξεχωριστό. Αυτές οι νύχτες είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Αφήνω με μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλα όσα το σύλλογο μου έδωσε. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις και για όλα τα στιγμιότυπα που μοιραστήκαμε μαζί».