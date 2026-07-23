ΠΑΟΚ: Στην τελική ευθεία η συμφωνία με Τσαλόπουλο για το βόλεϊ!

Ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στο ανδρικό τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ έγινε μετά τη συνάντηση που είχε το προεδρείο του Α.Σ. ΠΑΟΚ με τον Αντώνη Τσαλόπουλο.

Η επαφή των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με το βασικό θέμα της συζήτησης να αφορά το πλάνο που θα ακολουθήσει το τμήμα τα επόμενα χρόνια και τη μορφή που θα έχει η νέα διοικητική κατάσταση.

Ο Αντώνης Τσαλόπουλος παρουσίασε τις σκέψεις του και εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ηγεσία του τμήματος, καταθέτοντας παράλληλα το δικό του πλάνο για την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας.

Στο τραπέζι τέθηκε και το οικονομικό σκέλος της συνεργασίας, με την πρόταση που κατατέθηκε να αφήνει ικανοποιημένη τη διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει η διαδικασία προς την οριστική συμφωνία.

Πλέον, το θέμα περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς αναμένεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ. Εκεί θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και θα ληφθούν οι αποφάσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Εφόσον υπάρξει η τελική επικύρωση, ο ΠΑΟΚ θα μπει σε μια νέα εποχή στο βόλεϊ ανδρών, με τον Αντώνη Τσαλόπουλο να αναλαμβάνει την ευθύνη να οδηγήσει το τμήμα στην επόμενη μέρα, με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και τη συνέχιση της παρουσίας του Δικεφάλου σε υψηλό επίπεδο.