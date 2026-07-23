«Κοντά στην απόκτηση του Ολιβιέ Σαρ η Ρεάλ»

Κοντά σε μια σημαντική προσθήκη για τη γραμμή των ψηλών της ενόψει της νέας σεζόν βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «El Espanol», και όπως αναμεταδίδει το «Basketnews», η ισπανική ομάδα είναι έτοιμη να δώσει τα χέρια με τον 27χρονο Γάλλο σέντερ, Ολιβιέ Σαρ.

Ο Σαρ, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος αδερφός του Άλεξ Σαρ (νούμερο 2 του φετινού ντραφτ από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς), προέρχεται από πενταετή θητεία σε NBA και G-League.

Ο ύψους 2,08 μέτρων σέντερ μετράει συνολικά 50 εμφανίσεις στην κανονική διάρκεια του NBA σε τέσσερις, φορώντας τις φανέλες των Θάντερ και των Καβαλίερς.

Στην καριέρα του στον μαγικό κόσμο έχει κατά μέσο όρο 4.7 πόντους και 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ την περασμένη σεζόν με τους Καβαλίερς μέτρησε 3.5 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε μόλις τέσσερα ματς.