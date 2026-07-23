Η επόμενη μέρα του Χοσέλου: Ο ΠΑΟΚ και το... κάλεσμα της Λα Κορούνια

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον πολύπειρο επιθετικό με φόντο τη νέα…πίστα της καριέρας του.

Το όνομα του Χοσέλου βρέθηκε στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, με τον πολύπειρο Ισπανό επιθετικό να παραμένει ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με την Αλ Γκαράφα (Κατάρ)

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο από τον Ιταλό δημοσιογράφο, Οράτσιο Ακομάντο, ο οποίος αποκάλυψε αρχικά πως ο 36χρονος φορ προτάθηκε στον Δικέφαλο του Βορρά, ενώ στη συνέχεια - μέσω νέου δημοσιεύματος - υποστήριξε ότι είχε προγραμματιστεί συνάντηση των δύο πλευρών στη Μαδρίτη, παρουσιάζοντας τον Χοσέλου ως την πρώτη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης του Αλέσιο Λίσι.

Από την πλευρά της η ομάδα της Θεσσαλονίκης, διέψευσε το σενάριο περί συνάντησης στην ισπανική πρωτεύουσα, χωρίς όμως από κει πέρα να είναι ξεκάθαρο πως η περίπτωσή του περνάει αδιάφορη και δεν εξετάζεται.

Αξίζει να σημειώσουμε πως στις αρχές Ιουλίου στην Ισπανία προέκυψε ένα διαφορετικό σενάριο για το μέλλον του Χοσέλου.

Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια παρουσιαζόταν να βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στο «Ριαθόρ» απ΄όπου αποχώρησε το καλοκαίρι του 2017 για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και την Στόουκ Σίτι.

Ο ισπανικός σύλλογος και ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή είχαν επαφές για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τον Χοσέλου να δείχνει να επιθυμεί την επιστροφή στη Γαλικία μετά το τέλος της θητείας του στο Κατάρ.

Έκτοτε κι από την στιγμή που δημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη πληροφορία, δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση ούτε από τη Ντεπορτίβο, ούτε από την πλευρά του παίκτη, ενώ και τα μεγάλα ισπανικά ΜΜΕ δεν έχουν δώσει συνέχεια στο συγκεκριμένο σενάριο.